'NE MOGU VIŠE NI DA PLAČEM OD TOLIKE TUGE' Više od 6.000 ljudi u Rumuniji evakuisano zbog poplava!

Više od 6.000 osoba iz 28 naseljenih mesta je evakuisano, većina iz okruga Galați, zbog nepovoljnih vremenskih uslova, saopštio je u ponedeljak ujutru Generalni inspektorat za vanredne situacije (IGSU), uz napomenu da su bile potrebne intervencije u 116 mesta u 29 okruga zbog posledica obilnih kiša i vetra.

Jedan po jedan, stanovnici naselja iz okruga Galați, razorenih poplavama pre dve nedelje, odvedeni su od strane žandarmerije u sportsku halu u Sloboziji Konačiprenosi Antena Observator.

"Ne mogu više ni da plačem od tolike tuge. Poplave, gospodine! Uništili su nas poplavama. Treći put. Dva i po metra vode. Sve je uništeno", rekla je jedna starica.

"Sedimo ovde da nas ne bi opet pljusak uhvatio, i više ne razmišljamo da će voda doći i odneti nas. Sedimo ovde. To je to! Šta da radimo? Voda je bila do krova kuće. Nemam telefon da vam pokažem slike, da vidite", rekao je jedan meštanin.

Sa suzama u očima, čak i daleko od opasnosti, ljudi nisu mogli sklopiti oči cele noći. Kako kažu, ponovo proživljavaju strahotu koja ih je zadesila.

"Uništeno je sve u kući, zidovi su ispucali, do visine glave. Molim Boga da večeras ne dođe voda, da mogu da se vratim kući".

"Nismo hteli da napustimo kuću. Spremili smo se da decu i svekrvu sklonimo u potkrovlje, ali nam nisu dozvolili. Nadali smo se da voda neće ponovo doći, ali dve nedelje kasnije, evo je opet. Napustili smo životinje, one koje su preživele prošli put, ono što smo uspeli da spasemo. Nismo završili čišćenje blata, nismo ništa završili", rekli su meštani.

Četrnaest vozila i dve zgrade su oštećene zbog oborenih stabala. Spaseno je 11 osoba koje su bile blokirane na šumskom putu u Kovasni. Pomorski i rečni saobraćaj je obustavljen, a manevar u svim lukama u okrugu Konstanța i u oblasti Bara Sulina u okrugu Tulsea je prekinut.

"Zbog prognoziranih hidro-meteoroloških fenomena, u poslednja 24 sata zabeleženi su efekti u 116 mesta u 29 okruga, gde je intervenisano za evakuaciju vode iz 11 kuća, 16 dvorišta, 6 podruma, 4 podzemne garaže, jedne javne institucije, jednog skladišta i 12 ulica, kao i za uklanjanje 79 stabala i 5 stubova za struju sa kolovoza, pri čemu su oštećena 14 vozila i dve zgrade", saopštava IGSU.

Preventivno je evakuisano 6.014 osoba iz 28 naselja. Većina je iz okruga Galați, gde je relocirano 5.937 osoba.

Tokom ovog perioda, poseban incident dogodio se u okrugu Kovasna, gde su vojni vatrogasci intervenisali u naselju Gidfalau kako bi spasili 11 osoba - 8 odraslih i 3 deteta, koji su ostali blokirani u vozilima na šumskom putu.

"Trenutno je situacija na nacionalnom nivou pod kontrolom i nema prijavljenih vanrednih situacija. Ipak, meteorološka upozorenja ostaju na snazi i tokom današnjeg dana", precizira IGSU, uz nekoliko preporuka.

Predstavnici IGSU savetuju građane da, u slučaju povećanja vodostaja na rekama ili potocima, ne prelaze vodene tokove i drže se dalje od obala. Takođe, stanovnici pogođenih područja treba da preduzmu preventivne mere, kao što je čišćenje kanala i jaraka kako bi omogućili odvod kišnice.

Autor: Iva Besarabić