SERIJSKI UBICA 'KLOVN' MAMIO ŽRTVE TRIKOM: Silovao, mučio i ubio najmanje 33 mladića i dečaka! Preživeli opisao horor (FOTO+VIDEO)

Muškarac koji je uspeo da pobegne od serijskog ubice "klovna", Džona Vejna Gejsija, i susreo se sa njim u nekoliko navrata, prisetio se svog užasnog iskustva.

Gejsi je bio seksualni prestupnik koji je silovao, mučio i ubio najmanje 33 mladića i dečaka u Čikagu tokom 70-ih godina prošlog veka.

Sva ubistva dogodila su se u njegovoj kući, koja je nakon toga srušena.

Gejsi je prvo mamio svoje žrtve, tako što se pretvarao da izvodi magičan trik uz pomoć lisica, a onda ih je silovao i brutalno ubijao gušenjem ili davljenjem. Na svom imanju sahranio je oko 26 svojih žrtava.

Prvi put se susreo sa ubicom kada je imao 15 godina

Toni iz Kentakija, koji je preživeo užas, prvi put se susreo sa ubicom u leto 1970. godine, kada je imao 15 godina.

Nakon što se igrao u obližnjem parku, predator mu je prišao i pitao ga je da li bi želeo da ode u njegovu hotelsku sobu na piće.

- Malo sam počeo da paničim. U glavi sam mislio kako je ovo loše i da moram da pobegnem odatle. Uzeo sam pivo, bilo je do pola puno i rekao sam da ću baciti frižider kroz prozor kada sledeći put ode u kupatilo. Kada je otišao, sakrio sam frižider u dalji ugao sobe, on se vratio, počeo da spominje lanac i slične stvari - prisetio se Toni.

"Pobegao sam mu jer nisam imao majicu za koju bi me uhvatio"

Tada je pitao ubicu da li može da dobije još jedno pivo.

- Počeo je da traži frižider po sobi, prošao je pored mene, a ja sam to iskoristio da krenem ka vratima. Kada sam izašao, zgrabio me je, udario nekoliko puta, ali ja sam uspeo da pobegnem jer nisam imao majicu za koju bi me uhvatio - rekao je Toni.

Dodao je kako nije imao ni cipele, ali je uspeo da stigne do svog bicikla i pobegne odatle.Pošto je tek napunio 15 godina, Toni je pristao da ode u njegovu sobu gde su mu predstavljene "seks knjige" "pravednih dečaka", zajedno sa koferom sa lisicama.

"Opet se sreo sa ubicom kad je imao 18 godina"On se opet susreo sa ubicom kada je imao 18 godina u lokalnoj luci u kojoj je radio.

Tada se, kako je rekao, suočio sa njim.

- Pitao sam ga da li me poznaje, odgovorio je ne, ali sam mu rekao da me se sigurno seća - Toni je ispričao.

Sukob se završio kada je Tonijev šef izašao napolje.

"Pomogao da se Gejsi osudi 1980. godine"

Tonijevo svedočenje je pomoglo da se Gejsi osudi 1980. godine, kada je osuđen na smrt.

Gejsi je uhapšen u decembru 1978. godine. Vlasti su rekle da je tokom šest godina mamio žrtve u svoj dom. Tamo ih je vodio nakon što je im je obećavao konstruktivne poslove, drogu i alkohol, lažno se predstavljao kao policajac ili im je nudio novac za seks. Žrtve je često nalazio među autostoperima ili ljudima na autobuskim stanicama.

Nakon toga bi ih silovao i ubijao.

Čak 27 žrtava je pronađeno zakopano u praznom prostoru ispod njegove kuće. Druge su bile ispod garaže, a jedna je pronađena u dvorištu. Četiri žrtve je bacio u reku nakon što, kako je Gejsi rekao istražiteljima, više nije bilo mesta u podrumu.

Gejsi je 1980. godine osuđen zbog ubistva 33 dečaka i mladića. Pogubljen je 1994. godine smrtonosnom injekcijom.

Najstrašniji i najmonstruozniji Gejsijev deo bio je u stvari njegov alter ego "Klovn Pogo". Krajem 1975. godine Gejsi se priključio lokalnom klubu "Jolly Jokers", dobrotvornoj organizaciji čiji su se članovi oblačili kao klovnovi na manifestacijama.

Uglavnom su posećivali bolesnu decu u bolnicama i ponekad se pojavljivali na dečjim rođendanima. Iako Gejsi nikad nije ubijao kao Pogo, taj karakter bio je deo njegove ličnosti i često ga je slikao u svojoj zatvorskoj ćeliji pre nego što je pogubljen.

