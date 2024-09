UBIJEN MLAĐI BRAT PREDSEDNIKA SIRIJE? General Maher Asad poginuo u izraelskom napadu

On je jedna od najznačajnijih i najuticajnijih ličnosti u sirijskoj vojsci i bezbednosnim strukturama

General Maher Asad, komandant bezbednosnih snaga sirijske vojske i brat predsednika Bašara Asada, najverovatnije je eliminisan u vazdušnom napadu Izraela, saopštavaju izvori bliski Izrael.

Zvanični Damask se i dalje ne oglavaša o tome da je ubijen mlađi brat sirijskog predsednika Bašara al Asada.

Nepotvrđeni izveštaji u poslednja 24 sata sugerišu da je general-major Maher al-Asad, brat sirijskog predsednika Bašara el Asada, kao i komandant 4. oklopne divizije sirijske vojske, ubijen u nedelju popodne 29.09.2024 u izraelskom vazdušnom napadu na njegovu kuću u blizini Glavni grad Damaska.

Maher Asad (Maher al-Assad) je sirijski general i mlađi brat sirijskog predsednika Bašara al-Asada. On je jedna od najznačajnijih i najuticajnijih ličnosti u sirijskoj vojsci i bezbednosnim strukturama. Maher Asad je rođen 1967. godine u Damasku, kao najmlađi sin bivšeg predsednika Hafeza Asada, koji je vladao Sirijom od 1971. do 2000. godine. Maher je brat aktuelnog predsednika Bašara al-Asada i bio je viđen kao mogući naslednik pre nego što je njihov stariji brat, Basil Asad, poginuo u saobraćajnoj nesreći 1994. godine. Nakon toga, Bašar je postao naslednik vlasti.

Maher Asad komanduje elitnom Četvrtom oklopnom divizijom (4th Armored Division), jedinicom sirijske vojske poznatom po svojoj lojalnosti režimu i surovim taktikama u borbi protiv pobunjenika. Ova divizija ima ključnu ulogu u čuvanju bezbednosti sirijskog režima i borbi protiv opozicionih grupa tokom građanskog rata. Četvrta divizija je naširoko kritikovana zbog svoje brutalnosti tokom suzbijanja protesta u prvim fazama građanskog rata, uključujući masakre u nekim gradovima, poput Daraje i Hame.

Maher ima reputaciju surovog i tvrdokornog komandanta. Veruje se da je nepokolebljiv u svom stavu prema opoziciji i protestima, i smatra se jednim od glavnih organizatora represije protiv pobunjenika tokom građanskog rata.Neki izveštaji opisuju ga kao harizmatičnog ali i veoma opasnog. Veruje se da on igra ključnu ulogu u donošenju strateških vojnih odluka unutar režima Asada.

