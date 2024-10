UZBUNA U IZRAELU: Milioni ljudi su danas u skloništu - Uvedene su zabrane!

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo objavilo je kartu koja, kako tvrdi, prikazuje lokacije u Izraelu na koje je Hezbolah danas ispalio rakete nakon početka kopnene invazije na Liban.

"Milioni Izraelaca danas su bili prisiljeni da odu u skloništa", objavili su.

Komanda unutrašnjeg fronta ID izdala je nova ograničenja za civile u severnom i centralnom Izraelu, uključujući Tel Aviv, Jerusalim, region Šaron, oblast Karmel, Vadi Aru i severnu Zapadnu obalu, nakon što je Hezbolah ispalio rakete na centar zemlje, a uoči predstojećeg praznika jevrejske Nove godine.

Millions of Israelis took shelter today as Hezbollah fired rockets from Lebanon at central Israel.



