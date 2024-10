KRVAVA NOĆ NA BLISKOM ISTOKU: Pogledajte zastrašujuće snimke bombardovanja glavnog grada Libana (FOTO+VIDEO)

U noćašnjem udaru izraelske avijacije na Bejrut meta napada je bio potencijalni naslednik nedavno ubijenog vođe Hezbolaha.

- Izraelski borbeni avioni su napali obaveštajne i komunikacione lokacije Hezbolaha u Bejrutu, saopštio je IDF.

Izvor blizak Hezbolahu rekao je za AFP da je Izrael izveo 11 uzastopnih napada na južna predgrađa Bejruta.

Tokom izraelskog napada nastale su fotografije koje možete videti u galeriji ispod.

Novinar Timur Azari podelio je snimak za koji je rekao da prikazuje najnovije napade, za koje je rekao da su izgledali čak i snažniji od izraelskih napada prošlog petka u kojima je ubijen lider Hezbolaha Hasan Nasralah.

Izraelska vojska je upozorila ljude na jugu Libana, van tampon zone koju su proglasile Ujedinjene nacije, da se evakuišu.

These last strikes came one after the other, very similar to the attack that killed the Hezbollah leader less than a week ago.



But seem even more prolonged and powerful.



Just watch: pic.twitter.com/MIwoXWYvD6