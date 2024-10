Na sahranu najboljeg prijatelja došao u svetloj haljini: Na mrežama ga prvo razapeli, a onda je sve postalo jasno

Slike mladića u zelenoj haljini sa groblja privukle su veliku pažnju korisnika društvenih mreža.

Iako su izavale lavinu negativnih kometara, iza ovih fotografija krije se tužna priča o dva najbolja druga.

Dvojica prijatelja sklopila su pakt

Kada je britanski vojnik Kevin Eliot otišao u rat u Avganistan, njegov najbolji prijatelj Beri Dilejni se složio da će, ako Eliot bude ubijen tokom rata, Bari nositi haljinu na sahrani.

Naravno, veći deo pakta je bio samo šala - ali kada se dogodila tragedija, Beri je znao šta mora da uradi. Nažalost, Redov Eliot je poginuo u talibanskoj zasedi u Avganistanu.

This is the funeral of Private Kevin Elliot who was killed during a battle with the Taliban in Afghanistan.



His best friend Barry Delaney wore a green dress to honor a long time agreement that if one of them dies, the other has to wear a bright green dress to the funeral. The… pic.twitter.com/awBRwugzka