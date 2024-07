Pogledajte i procenite sami! Turista tvrdi da je usnimio duh pokojne kraljice Elizabete! (FOTO)

Na društvenim mrežama slike su pobudile veliku pažnju, ali i teorije o paranormalnim pojavama.

Već decenijama kolaju fantastične priče o ukletosti britanskog dvora Vindzor. Članovima kraljevske porodice nije lako da žive u ovom starom zdanju. Kako piše portal SheKonows pozivajući se na pisanje RadarOnline sada hodnicima ukletog dvorca navodno luta duh nedavno preminule kraljice Elizabete II?!

Iako ova priča zvuči kao naučna fantastika, jedan turista koji je obilazio deo dvorca koji je otvoren za javnost, kune se da se na fotografiji koji je napravio u zamku vidi obris i duh pokojne kraljice.

Šta se vidi na slikama?

Kako je ispričao ovaj turista za pomenuti portal on je ne sluteći ništa obilazio Vindzor. Posebno mu se dopao raskošno ukrašen deo rezidencije koji je i fotografisao. Šok je nastao kad je razvio fotografije i ugledao beličastu siluetu za koju tvrdi da je duh preminule kraljice Elizabete II.

