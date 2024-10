Roditelji ubili svoje dvoje dece i spalili ih u dvorištu: Užas slučajno otkriven

Majka i otac iz Indijane su iza rešetaka nakon što su osumnjičeni da su navodno ubili svoja dva deteta, a zatim spalili njihova tela u dvorištu.

Stiven Val (31) i Samanta Sebela (25) suočavaju se s optužbama za ubistvo, zanemarivanje zavisnog lica koje je dovelo do smrti, zlostavljanje leša i neizveštavanje o mrtvom telu, javlja Law&Crime.

Kancelarija šerifa okruga Džasper je saopštila da su policajci počeli istragu 20. septembra nakon što je neko navodno priznao prijateljima da je ubio dvoje dece i spalio njihova tela u svom domu u Vitfildu. Policija je mrtvu decu nazvala "nedokumentovanom", što znači da su verovatno rođena kod kuće i nikada nisu dobila dokumentaciju poput izvod iz matične knjige rođenih, socijalnog broja i slično.

Detektivi su pronašli Valea i Sebelu u hotelu u okrugu Njuton. Negirali su bilo kakvo saznanje, ali su policajci uzeli njihove telefone kao dokaz. Policija je dobila nove informacije, ali su roditelji i dalje tvrdili da su nevini, rekli su policajci. U međuvremenu, treće nedokumentovano dete im je oduzeto.

#BREAKING: Samantha Sebella, 25, and Steven Valle, 31, each charged w/ murder, neglect of a dependent causing death, abuse of a corpse, obstruction of justice, failure to report a dead body in connection to the investigation at a home on Old Orchard Ln. in Wheatfield, IN @WGNNews pic.twitter.com/TLGVYKML1Y