Teroristički napad u Izraelu: NOŽEM IZBODENO ŠESTORO LJUDI! Napadač je nakon potere 'neutralisan' (VIDEO)

U terorističkom napadu u izraelskom gradu Haderi nožem ranjeno šest ljudi, napadač "neutralisan"

Napadač s nožem je danas "neutralisan" pošto je ranio šest prolaznika u Haderi, malom gradu u centru Izraela, saopštila je policija.

⚠ BREAKING: A 36-year-old Muslim Israeli civilian, Ahmad Jabarin, has just carried out a terrorist attack in Hadera, Israel. He stabbed Jews while driving a motorcycle and using a knife.



Six Jews are injured, 3 in critical condition, with 2 suffering life-threatening injuries. pic.twitter.com/2QTLUCfbLC