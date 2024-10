Američke vlasti su u utorak pojačale pozive stanovnicima Floride da se evakuišu uoči dolaska Miltona, „izuzetno opasnog“ uragana za koje se očekuje da će pogoditi američko tlo od srede do četvrtka, a koji bi mogao biti „najgora oluja“ koja je pogodila poluostrvo.

- Morate odmah da se evakuišete, to je pitanje života i smrti. Milton bi mogao da bude najgora oluja na Floridi u poslednjih sto godina - upozorio je predsednik Džo Bajden.

#Milton is the fastest Atlantic hurricane to intensify from a Tropical Depression to a Category 5 Hurricane, taking just over 48 hours. This animation shows Milton as it intensified, with the heaviest rains (red) concentrated near the center. https://t.co/uXpdGH1yEd pic.twitter.com/YWwrpgQcTe — NASA Earth (@NASAEarth) 08. октобар 2024.

- Celo poluostrvo Florida je pod nekom vrstom nadzora ili uzbune - rekao je guverner Ron Desantis u utorak.

Ljudi u strahu, kolaps na putevima

U međuvremenu, kako prenosi "Njujork tajms", Florida je u stanju opšteg haosa. Desetine hiljada ljudi blokiralo je puteve u pokušaju da se evakuiše i zaglavilo u saobraćaju.

Čudovišni uragan, koja je u jednom trenutku malo oslabio, vratila se u kategoriju 5 u utorak popodne, sa vetrovima od 265 kilometara na sat.

- Ovo će biti oluja koja će promeniti život - citira Bi-Bi-Si reči Džeralda Lemusa, stanovnika Floride koji je ceo život živeo na američkom poluostrvu i, po sopstvenim rečima, nikada nije evakuisan zbog uragana.

Sada je to, kaže, morao, zbog bezbednosti moje osmogodišnje ćerke.

Big time slow downs on Alligator Alley, i-75 out of Naples, Florida this afternoon as the mass evacuation continues ahead of Hurricane #Milton. pic.twitter.com/JZoQHfHTlb — Bryce Shelton (@BryceShelton01) 08. октобар 2024.

Guverner Ron Desantis rekao je u utorak da je Florida pripremila desetine skloništa izvan zona evakuacije kako bi pomogla stanovnicima. Dugi redovi na benzinskim pumpama formirali su se širom Južne Floride pošto su neke stanice počele da ponestaju goriva.

Najveća evakuacija u istoriji SAD

Prema pisanju "Njujork tajmsa", u toku je jedna od najvećih, ako ne i najveća evakuacija u istoriji zemlje.

Timelapse flying by Hurricane Milton about 2 hours ago.



1/6400 sec exposure, 14mm, ISO 500, 0.5 sec interval, 30fps pic.twitter.com/p5wBlC95mx — Matthew Dominick (@dominickmatthew) 08. октобар 2024.

- Ima toliko saobraćaja i gotovo da nema goriva. Ljudima ponestaje benzina na autoputu - rekla je Čin Perkins, koja živi u Tampi na Floridi, a prenosi Bi-Bi-Si.

Drugi tamošnji stanovnik, Stiv Krist, rekao je za Bi-Bi-Si: "Nikada nisam video da je ovde tako tiho. Svi su otišli."

Police in Gulfport, Florida are driving around playing a recording that tells people to evacuate ahead of Hurricane Milton.

All the debris you see is still here from Hurricane Helene. pic.twitter.com/LJje6B0Tgh — Brian Entin (@BrianEntin) 08. октобар 2024.

Na teritoriji Tampe na Floridi živi i značajan broj Srba i postoje dve velike crkvenoškolske Opštine, u obližnjem Sent Petersburgu i Klirvoteru, koji su inače imali zakazane srpske festivale za nekoliko sedmica.

Otkazana Bajdenova poseta Berlinu

U međuvremenu, Bela kuća je otkazala Bajdenovu planiranu posetu Nemačkoj i Angoli kako bi nadgledala tekuće pripreme za uragan Milton.

BREAKING: The storm surge for Hurricane Milton is expected to be 15 feet.



To give you an idea of how deadly this is, here's what 9 feet looks like:pic.twitter.com/0SxfrA9XK3 https://t.co/56ZLtpOIbi — Financelot (@FinanceLancelot) 08. октобар 2024.

Podsećamo da je pre samo dve nedelje uragan Helen, najsmrtonosniji uragan od Katrine 2005. godine, pogodio jugoistočne Sjedinjene Države, ubivši najmanje 225 ljudi. Stotine se i dalje vode kao nestale.

What happens to your home in a Category 1 to 5 hurricane...



Here’s what typically happens to homes during different categories of hurricanes:



Category 1 (74-95 mph): Minor damage, loose items blown away, some roof or siding damage.



Category 2 (96-110 mph): Significant roof,… pic.twitter.com/tOpDE7Zvai — Kristy Tallman (@KristyTallman) 08. октобар 2024.

Nacionalni centar za uragane očekuje da će Milton prvi put doći na Floridu u sredu uveče po lokalnom vremenu. To bi moglo da pogodi veoma blizu grada Tampe, čija veća gradska oblast ima više od 3 miliona stanovnika. Milton bi trebalo da pređe poluostrvo Florida pre nego što završi u Atlantskom okeanu.

Dok delovi SAD strepe od uragana Miltonom, u Evropu stiže uragan Kirk.

Autor: Dalibor Stankov