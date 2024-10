Zvaničnici na Floridi upozorili su 500.000 stanovnika da im je ovo poslednja prilika da pronađu sklonište od uragana Milton.

"Nakon toga, moraćete sami da pronađete put do skloništa i biti spremni sami da preživite oluju", navedeno je u izjavi okruga Pasko.

Iz službe za hitne situacije u obližnjem okrugu Pineljas, upravncia Keti Perkins, izjavila je:

"To je to, ljudi. Svi koji su bili pogođeni uraganom Helene, ovo će biti nokaut. Morate da odete, i to odmah. Svi u Tampa beju treba da pretpostave da ćemo biti u samom središtu udara."

Na konferenciji za novinare u Talahasiju, guverner Ron DeSantis izjavio je: "Nažalost, biće žrtava - ne mislim da to možemo da izbegnemo."

Oglasio se Bajden

Američki predsednik Džo Bajden pozvao je sve koji se nađu na putu uragana da prate bezbednosne instrukcije dodavši da je to pitanje života ili smrti!

Bajden kaže da je njegov tim učinio sve što je mogao da se pripremi za uragan Milton.

"Želim nešto da razjasnim. Poslednjih nekoliko nedelja neodgovorno se šire dezinformacije i otvorene laži koje uznemiruju ljude. To potkopava rad na spašavanju i oporavku koji se preduzima i nastaviće se. Za takve stvari ovde nema mesta", rekao je Bajden odgovorivšina kritike da nije dovoljno napravio po pitanju odbrane od uragana.

Osvrnuo se i na Trampove izjave.

"Tramp je predvodio taj talas laži. Iznesene su tvrdnje o oduzimanju imovine - to nije istina. Kažu da će ljudi pogođeni olujama dobiti 750 dolara gotovine i ništa više - to nije istina. Kažu da se novac potreban za ovu krizu preusmerava migrantima - što je smešno izgovoriti", rekao je Džo Bajden.

Američki predsednik kaže da niko ne bi trebalo da navodi američki narod na pitanje hoće li njihova vlada biti tamo kada uragan dođe.

