Nakon što je rekla da će 'uskoro umreti', influenserka objavila snimak iz 'oka' oluje: Preživela je uragan (VIDEO)

Influenserka Kerolajn Kalovej izazvala je veliku pažnju nakon što je na društvenim mrežama rekla da se neće evakuisati zbog uragana Milton i da će "uskoro umreti". Nekoliko sati kasnije objavila je snimke iz "oka" uragana.

Kalovej živi na Floridi, u zoni gde je evakuacija bila obavezna, ali je odbila da napusti svoju kuću.

Nekoliko sati kasnije na Iksu je objavila snimke na kojima se vidi kako izgleda kada se nalazite u "oku" oluje.

"Trenutno u oku oluje. Evo video snimka od ranije i nekoliko sekundi kasnije", napisala je ona na Iksu.

Na prvom snimku vidi se kako oluja besni, nosi krovove i sve pred sobom, dok se na drugom vidi nastala šteta nakon udara uragana.

Currently in the eye of the storm. Here’s a video from before and seconds later. pic.twitter.com/6WNiMp1chO

U drugom snimku je rekla kako nisu ostali bez struje u udaru uragana i kako je u tom trenutku sve već prošlo.

"Voda je potpuno mirna, vetar skoro da ne duva, vidite da mi se kosa ne pomera. Pre nekoliko sekundi je bilo baš bučno, a sada je sve potpuno mirno", rekla je ona.

Očigledno je da influenserka nije "umrla", kako je ranije napisala na društvenim mrežama, što je izazvalo veliku pažnju.

I’ve always lived in the eye of the storm (emotionally, but now also physically at this precise moment) pic.twitter.com/b7UE5o9gh6