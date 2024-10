Stravičan nalet uragana dočekao na brodu, odbio da se evakuiše: Evo šta je sa čovekom za kog su mnogi strahovali (VIDEO)

Popularni korisnik TikToka poznat kao "Lieutenant Dan" odbio je da se evakuiše sa svog broda iz Tampa Beja učio udara uragana Milton. Sada se pojavio njegov prvi snimak nakon oluje i čini se da je muškarac dobro.

Džo Malinovski, poznat kao "Lieutenant Dan" (Poručnik Dan), postao je viralan na društvenim mrežama poslednjih dana jer se protivio savetima stručnjaka i zvaničnika i odlučio da ostane u svom čamcu, u kojem živi, na putu uragana Milton.

Gradonačelnica Tampe Džejn Kastor izjavila je da je policija Tampe "upravo spasila poručnika Dana" tokom konferencije za novinare u sredu popodne.

"On je spasen, a sada je i u skloništu. Ako možemo da nateramo poručnika Dana da ode u sklonište, možemo naterati bilo koga da to uradi", rekla je ona novinarima.

I know the Mayor of Tampa just said in her press conference that Lieutenant Dan went to a shelter.

He didn’t,

I’m standing right here. https://t.co/Wv6NleShNW pic.twitter.com/40c7aLqI9B