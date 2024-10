LAVROV O 'AZIJSKOM NATO-U': Stvaranje vojnih blokova može da dovede do gorućih konfrontacija

Bilo kakve ideje o stvaranju vojnih blokova, a konkretno „azijskog NATO-a“ prema zamisli Japana, nose rizik konfrontacije koja bi mogla da pređe u goruću fazu, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na konferenciji za novinare nakon učešća na 19. Istočnoazijskom samitu.

Diplomata je imao u vidu stav novog premijera Japana koji se tokom predizborne kampanje zalagao za jačanje odbrambenih sposobnosti Japana, stvaranje „azijskog NATO-a” i kolektivnog sistema bezbednosti u regionu.

- Otvoreno odbijanje mirnog razvoja zemlje, naravno, ne može da nas ne brine. To bi generalno moglo da dovede do demontaže čitavog sistema savremenog svetskog poretka, njegove zamene poretkom zasnovanim na pravilima o kome je premijer Japana Išiba Šigeru ponovo opširno govorio na današnjem sastanku - naveo je šef ruske diplomatije.

On je upozorio da su svi praktični potezi SAD u azijsko-pacifičkom regionu usmereni na to da se izoluju od Rusije i Kine.

Lavrov je takođe napomenuo da su SAD na samitu pokušale da promovišu teme eskalacije na Južnom kineskom moru i sukoba u Ukrajini, ali da zemlje članica ASEAN-a nisu odreagovale na to.

Ministar je dodao da završna deklaracija Istočnoazijskog samita nije mogla da bude usvojena zbog pokušaja SAD i drugih zemalja da joj pridaju politizovani karakter.

- Završna deklaracija nije mogla da bude usvojena zbog upornih pokušaja SAD, Japana, Južne Koreje, Australije, Novog Zelanda da tom dokumentu pridaju čisto politizovan karakter, udalje se od prakse koja se mnogo decenija primenjuje u okviru istočnoazijskih samita, a konkretno – da se ne dozvole deklaracije sa nekim geopolitičkim konfrontacionim temama - rekao je šef ruske diplomatije.

Podsetimo, ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov stigao je u četvrtak u Laos zbog učešća na Istočnoazijskom samitu (EAS).

Diplomata se osvrnuo i na nastojanja Zapad da usmeri partnerstvo sa ASEAN protiv Rusije i Kine.

- Skrenuli smo pažnju na rizike militarizacije regiona usled takve politike zapadnih zemalja, rizike vezane za stabilnost azijskog dela našeg zajedničkog kontinenta i za održivi razvoj. Potvrdili smo da Rusija uvek podržava napore zemalja ASEAN-a usmerene na održavanje mira, obezbeđivanje ravnopravne saradnje sa svim partnerima u asocijaciji. Zapad želi da ASEAN učini svojim glavnim partnerom i da to partnerstvo usmeri protiv interesa Rusije i Kine, pre svega - ocenio je ministar.

On je istakao da Moskva je zabrinuta zbog remilitarizacije Japana koja bi mogla da dovede do demontaže sadašnjeg svetskog poretka.

Autor: Dalibor Stankov