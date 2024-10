'AKO TRAMP POBEDI, NE DAJ BOŽE...' Kamala Haris progovorila o mogućnosti da napusti SAD

Razgovor voditelja i kandidatkinje za predsednika SAD, izazvao je salvu oduševljenja kod pristalica Donalda Trampa na društvenim mrežama.

Kamala Haris, potpredsednica SAD i kandidatkinja Demokratske stranke na predstojećim predsedničkim izborima 5. novembra, nije odbacila mogućnost da napusti zemlju ukoliko izgubi od Donalda Trampa, bivšeg predsednika i kandidata Republikanske stranke.

Kamala Haris nije decidirano izjavila da će se iseliti iz Sjedinjenih Država, prenosi Daily Mail.

Ona je odbila da direktno odgovori na pitanje koje joj je postavio poznati voditelj, Hauard Stern, pristalica Demokratske stranke.

Bivši predsednik je ranije zapretio zatvaranjem svojim političkim protivnnicima.

- Hauarde, radim sve što mogu da se pobrinem da on ne pobedi - odgovorila je Kamala Haris.

