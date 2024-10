TERORISTIČKI NAPAD U RUSIJI: Napadnuti policajci, TROJE MRTVIH (VIDEO)

Nepoznate osobe otvorile su vatru na pripadnike Uprave za borbu protiv terorizma pri ruskom MUP u Ingušetiji.

Kako su rekli u policiji, najverovatnije ima ranjenih, a moguće i poginulih.

„Na putu na ulazu Magas nepoznate osobe su večeras pucale na automobil u kojima su se nalazili pripadnici centra 'E' republičkog MUP“, rekao je izvor, navodeći da je, prema trenutnim informacijama, poginulo nekoliko ljudi.

🇷🇺 An assassination attempt was made on law enforcement officers at a gas station in Ingushetia.



There were dead and wounded in the ensuing shootout. An investigation is underway.