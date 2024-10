Crveni alarm i dalje na snazi: Najmanje 12 povređenih u oluji Kirk u Francuskoj

U oluji Kirk u Francuskoj povređeno je 12 osoba, od kojih jedna teže, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Kako je javila BFM televizija, teže je povređen vozač čiji je automobil bujica ponela u Porniku, ali je njegovo stanje stabilno.

U departmanima Er-et-Loar i Sen-et-Marn i dalje je na snazi crveni meteoalarm, uz upozorenje na opasnost od poplava koje je izdala nacionalna meteorološka služba Meteo Frans.

Floodwaters from the remains of Hurricane Kirk have submerged streets near Paris. The storm swept into western Europe this week also causing damage and disrupting services in Portugal and Spain. #Paris #France #CrecylaChapelle #Weather #Flood #Channel4News pic.twitter.com/yyBIegUx9D

Iz departmana Sen-et-Marn i Er-et-Loar evakuisno je nekoliko desetina ljudi, a oni koji još ne mogu da se vrate u svoje kuće smešteni su privremeno u fiskulturne sale.

Žuti meteoalarm ostaje na snazi u Parizu, u kome je pala najveća količina kiše od 1920. godine, a iz kabineta gradonačelnika saopšteno je da je nivo vode u Seni porastao na oko 2,7 metara i da se očekuje da će dalje rasti.

While Hurricane Helene and Milton ripped thru the U.S. France has been flooded out as well.



Heavy rainfall as remnants of storm Kirk sweep across France and Belgium.https://t.co/729MuYdGdV pic.twitter.com/30EDIhWO3h