17 MINUTA UŽASA! Prikazan prvi snimak silovanja na suđenju decenije u Francuskoj: Evo kako su namamljene žrtve

Suđenje 71-godišnjem Dominiku Pelikotu se nastavlja za decenijsko drogiranje i silovanje supruge

Užasan video na kojem se vidi kako Domink Pelikot siluje svoju drogiranu ženu prvi put je prikazan na sudu u Avinjonu, gde mu se sudi zajedno sa desetinama drugih muškaraca optuženih da su mu se pridružili u podlim napadima tokom deset godina.

Ovaj 71-godišnjak, koji je nazvan Avinjonskim čudovištem, vidi se kako nasilno napada svoju onesvešćenu suprugu Žizel na 17-minutnom snimku, koji je snimio i čuvao u dosijeu pod nazivom "Zlostavljanje" zajedno sa desetinama hiljada slika i video snimaka.

Čovek, nazvan samo kao Didije S, vidi se sa njim u video snimku, koji je snimljen u januaru 2019. godine u porodičnoj kući u Mazanu, u južnoj Francuskoj. Poput mnogih njegovih saoptuženih, za 68-godišnjaka se kaže da je otputovao u dom Pelikotovih nakon što ga je upoznao na sada zatvorenoj veb stranici "coco.fr".

Optuženi, koji kaže da je homoseksualac, juče je na sudu tvrdio da je samo želeo da ima seks sa muškarcem i da nije znao za prisustvo Žizel Pelikot sve dok nije stigao u kuću — ali šokantni snimak navodno prikazuje Didijea S kako se pridržava Pelikotovih uputstava, bez obzira na to, oralno zadovoljava Dominika i izlazi iz sobe nakon toga.

Istražitelji su identifikovali 50 od 83 muškaraca

U jednom trenutku, Pelikot mu je rekao da mu je naredio da ćuti, gurajući mu prst do usta. Video je snimljen kamerom koja je bila postavljena na polici, sa jezivim scenama među zalihama od 20.000 slika koje je Pelikot čuvao i koje je policija otkrila 2020. godine.

Istražitelji su pregledali snimke i identifikovali 50 od 83 koja su se pojavila na slikama.

Otac dvoje dece Didije S identifikovan je u Pelikotovim dosijeima i priveden je u policiju 23. marta 2021. godine.

- Kakvo kopile! Nisam mislio da je to zamka. Ne znam zašto sam se upetljao u ovo, ne znam zašto nisam otišao - rekao je Didijer S tokom ispitivanja nakon što su pokazane njegove slike u Pelikotovoj bračnoj postelji.

- Možda zato što ste očekivali nešto više? - upitao je državni tužilac.

- Da, između Dominika Pelikota i mene. Na kraju, ni sam ne znam zašto me je pozvao, jer nisam mogao ništa da uradim - dodao je on.

"Tražim nekoga za trojku"

Juče se oglasio i drugi od optuženih, 60-godišnji Patrik A.

Kažu da ga je Pelikot pozvao u svoj dom sa porukom: "Tražim izopačenog saučesnika da zlostavlja moju usnulu ženu. Prelepa razborita dr*** koja ne želi trojku".

Optuženi, koji se identifikuje kao homoseksualac, tvrdio je da je tek u martu 2018. godine otišao u kuću da se sastane sa Pelikotom.

Tvrdi da ga je Pelikot odvukao u spavaću sobu u kojoj je bila njegova supruga koja je spavala.

- Rekao je da mu je to potrebno da bi je uzbudio. On je veoma ubedljiv - rekao je on.

Patrik A. je poslušao Pelikotova naređenja i zlostavljao svoju ženu, rekavši: "Učinio sam to nevoljno. Imao sam nešto da sebi kažem: posle ovoga bićemo nas dvoje. Bio sam zaslepljen. Previše sam ga želeo -dodao je.

Na slikama se takođe navodi da Pelikot izvodi seksualni čin na Patriku A. Međutim, on tvrdi da je tokom jednog dela sastanka imao 'zamračenje' i da se nije sećao da je stigao kući.

- Što se to više odvija, sve više mislim da sam bio drogiran - tvrdio je juče na sudu.

Suđenje se nastavlja, a očekuje se da bude prikazano još video snimaka užasnog napastvovanja Žizel Pelikot.

Majka troje dece, 71, hrabro se odrekla prava na anonimnost kako bi razotkrila navodne počinioce u slučaju koji je šokirao svet. Tokom protekle četiri nedelje, Francuzi su izašli da je podrže u svojim masama, a mnogi su organizovali proteste širom zemlje.

Na suđenju u Avinjonu su se čuli ljudi koji tvrde da ih je Pelikot 'prevario' da učestvuju u njegovim uvrnutim fantazijama o silovanju i ponižavanju njegove žene — od kojih su mnoge snimljene. Pelikot je bio oduševljen gledanjem kako stranci zlostavljaju njegovu ženu, zbog čega je snimao kućne filmove i slikao šta se događalo.

Oni su otkriveni tek kada je u septembru 2020. godine uhvaćen kako slika pod suknjom žena u lokalnom supermarketu, nakon čega je policijska pretraga njegovog doma otkrila hiljade fotografija njegove žene. Prošlog meseca, Pelikot je stajao na optuženičkoj klupi i priznao svoju krivicu — i optužio sve svoje saoptužene da su svi bili voljni zaverenici.

- Ja sam silovatelj — kao i svi u ovoj prostoriji - izjavio je tada pred sudnicom.

Autor: Snežana Milovanov