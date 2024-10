Tragedija na kruzeru: Devojka poginula nakon pada u more, putnici hitno evakuisani bez znanja šta se dogodilo

Žena, starosti oko 20 godina, stradala je nakon što je pala u more na kruzeru kod obale Kanalskih ostrva, dok je kruzer plovio u Englesku iz Portugala.

Kako se navodi, do tragedije je došlo na brodu "MSC Virtuosa" u subotu oko 2 sata ujutro, dok su putnici evakuisano, bez da i znaju šta se događa — kako su naveli, alarm je aktivirao u isto vreme kada je i došlo do nesreće, u mrklom mraku, dok je viša posada broda objavila preko interfona da je jedna osoba pala sa u more na levoj strani.

Reflektori su osvetlili more, dok su spasilački avioni iz Francuske i Kanalskih ostrva doleteli na lokaciju severno od stena Les Kaske, u blizini ostrva Alderni.

Očevidac je opisao kako su putnici u avionu bili "šokirani, uznemireni i traumatizovani" prizorom dok je telo izvađeno iz vode.

Kako je došlo do tragedije

Veruje se da je nekoliko njih spavalo nakon tragedije pre nego što je brod danas popodne pristao u Sautemptonu.

- Brod je oglasio alarm u 00:55 časova, dok smo preko interfona čuli da je neko pao u more. Potom su upalili sva svetla za pretragu u vodi, kapetan je okrenuo brod za 180 stepeni kako bi se vratili putem kojim smo došli u potrazi za putnikom. Pola sata kasnije, oglasio se direktor krstarenja koji je saopštio da je putnik nestao i da su njegove misli sa porodicom. A helikopteri i obalska straža su stigli nešto posle 2 sata ujutru i telo putnika je ubačeno u helikopter oko 2.30 časova - objasnio je jedan od putnika.

Helikopter francuske mornarice vodio je operaciju potrage i spasavanja, a podržali su ga avioni sa Kanalskih ostrva.

"Borila se da preživi u hladnoj vodi!"

- Infracrvene kamere su korišćene da se locira osoba koja bi se borila da preživi u hladnoj vodi - rekao je izvor iz francuske hitne službe.

Nije bilo početnih informacija o identitetu ili nacionalnosti poginule osobe.

