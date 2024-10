PUCNJAVA NA UNIVERZITETU TENESI U NEŠVILU: Ranjeno devetoro osoba, ima mrtvih (VIDEO)

Jedna osoba je poginula, a devet ranjeno u pucnjavi do koje je došlo na paradi Univerziteta Tenesi, saopštila je policija u Nešvilu, preneli su američki mediji.

Među ranjenim osobama niko nije u kritičnom stanju, naveli su iz lokalne bolnice, prenos ABC Njuz.

Do pucnjave je došlo između dve grupe ljudi, a policija navodi da su među povređenima i prolaznici.

Heartbreaking news from Tennessee State University: at least 1 dead and 9 injured in a tragic shooting. Condolences to the victims and their loved ones. Wishing a quick and full recovery to all the injured. 🙏💔 #Tennessee #TSU #StayStrong pic.twitter.com/9irHHk3QCR