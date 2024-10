Bajden doputovao na Floridu da bi sagledao štetu od uragana Milton

Predsednik SAD Džozef Bajden doputovao je danas na Floridu da bi sagledao štetu od uragana Milton, druge oluje koja je pogodila ovu američku saveznu državu poslednjih nedelja, pošto su porast poplavnih voda, nestašica goriva i nestanak električne energije uticali na raščišćavanje ostataka.

Milton, u kome je poginulo najmanje 17 osoba, izazvao je porast ostataka nakon uragana Helene, a struja i gorivo još uvek nisu dostupni u mnogim oblastima, preneo je Rojters. Bajden je sleteo u Tampu jutros da bi obišao pogođena područja iz vazduha na putu za Sent Pitersburg, gde će ga izvestiti o situciji federalni, državni i lokalni zvaničnici u Sent Pit Biču. Gradonačelnici Tampe i Sent Pitersburga, zajedno sa drugim lokalnim zvaničnicima, pozdravili su Bajdena, koji će se takođe, sastati sa pripadnicima spasilačkih službi i lokalnim stanovništvom pre nego što se obrati. Sa predsednikom SAD je doputovala i američka sekretarka za energetiku Dženifer Grenholm. Više lokacija za distribuciju goriva trebalo bi danas da bude otvoreno, saopštio je državni operativni centar za hitne slučajeve. Očekuje se da će se poplave nastaviti oko zaliva Tampa i oblasti Sanford severoistočno od Orlanda, jer rečne vode nastavljaju da rastu, navodi se na sajtu Nacionalne meteorološke službe. Gradonačelnica Sarasote Liz Alpert rekla je da se očekuje da će oporavak potrajati dugo, kao i obnavljanje električne mreže, ali da oko 80 odsto domaćinstava već ima struju. Guverner Floride Ron DeSantis rekao je da nije sklon da sprečava ljude da obnavljaju svoju imovinu u ugroženim oblastima. Iako Milton nije bio toliko destruktivan kao što su zvaničnici prvobitno predviđali, analitičari su procenili osigurane gubitke na između 30 i 60 milijardi dolara Bajdenova administracija odobrila je saveznu pomoć da bi pomogla stanovnicima i lokalnim vlastima da pokriju troškove, ali je navela da će Federalnoj agenciji za vanredne situacije biti potrebna dodatna sredstva od američkog Kongresa.

Autor: Dalibor Stankov