Otrovala dečka sipajući mu antifriz u čaj: Htela da se dokopa njegovih miliona, a umesto toga dobila robiju

Žena iz Severne Dakote koja je ubila svog dugogodišnjeg dečka otrovavši njegov ledeni čaj antifrizom u nadi da će dobiti nasledstvo od 30 miliona dolara, a koje nikada nije postojalo, osuđena je zbog ubistva.

Ina Tea Kenojer (48), osuđena je na 25 godina zatvora za ubistvo Stivena Edvarda Rajlija mlađeg (51), preneo je "Dailymail".

Pre izricanja presuda optužena je promenila svoju izjavu i priznala krivicu za ubistvo sa teškom nepažnjom prema ljudskom životu, nakon što je prvobitno negirala da je otrovala svog dečka.

Oni su bili u vezi deset godina i optužena je želela da pokupi veliko nasledstvo, a za koje se ispostavilo da je zapravo internet prevara.

Ina Tea Kenojer je očigledno verovala da će imati pravo na novac ako Rajli umre, kao njegova dugogodišnja partnerka, a policija je navela da je postala besna kada su joj rekli da zakon Severne Dakote ne priznaje takozvane "zakonite brakove".

Sudija Ričard Hagar je konačno prihvatio zajednički predlog kazne njenog advokata i državnih tužilaca u sredu, prema kojem će takođe morati da plati Rajlijevoj porodici 3.455 dolara kao odštetu, navodi "Minot Daily News".

Rajli je počeo da se oseća loše pre sastanka zakazanog za treći septembar. On je verovao da ide da se sastane sa advokatom, kako bi preuzeo svoje nasledstvo od 30 miliona dolara.

Optužena je odbila savete prijatelja i porodice da potraže medicinsku pomoć za njega, tvrdeći da se on samo bori sa udarom vrućine i da će ga ona lečiti kod kuće.

Do petog septembra, Ina Tea Kenojer je rekla prijatelju da je Rajli otišao u ambulantnu kliniku, ali prijatelj nije mogao da ga pronađe ni u jednoj klinici ni u lokalnoj hitnoj pomoći. Samo nekoliko sati kasnije, medicinski timovi su reagovali na poziv iz kuće para i pronašli Rajlija bez svesti.

