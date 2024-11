Kadra udario na Ivana Marinkovića: Izneo iskreno mišljenje o Jeleni i njemu, u svom stilu mu poručio da je folirant! (VIDEO)

Nije očekivao da će dobiti ovakvu reakciju!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari "Elite" su imali priliku da vide razgovor Aleksandre Nikolić sa Lukom Vujovićem u kom kaže da se plaši Jelene Ilić.

- Ivan je dozvolio sebi da mu se ceo život uništi zbog žene koja je navikla da ga bije. Više nema šta da se kaže na tu temu, ne volim da se ponavljam pet puta. Ona ustane i sve što pomisli je da ga udari. Prijavi ženu i ne dozvoli sebi blam - rekao je Kadra.

- Kako kraj? Ja joj se ne obraćam. Rekao mi je da tražim zabranu prilaska. Rekao mi je da ću da naj*bem jer će meni uvek da se vraća i bez mene neće moći - dodao je Ivan.

- On ima velike kofere, dvoje dece i ne obežava budućnost. Koju je ona imala poentu što je tolike godine provela sa njim? Sa Urošem, Markom i Sonijem je radila da traži njegovu reakciju. Ne može uvek da ga bije kad on priča o njenoj porodici. Ja pričam ovo odavno i dok se ona družila sa mojom bivšom, ali tu nema pomoći. Pomoć je da se to obustavi - nastavio je Kadra.

- Kadra hoće da kaže da su foliranti - rekao je Bebica.

- Kadra posle dva meseca u rijalitiju kreće da udara kao što je na Bakija, ali ja sam tvrđi orah. Neka porazgovara sa njom da dođe u emsije i rešimo situacije - dodal je Ivan.

- Sandra i ja da smo htele da budemo prva tema prvi dan bismo bile prva tema.

Autor: A. Nikolić