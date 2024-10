Promena režima rada linija tokom izvođenja radova na opštini Stari grad

Tbog izvođenja radova na opštini Stari grad doći će do izmene u sabraćaju zbog zatvaranja Dubrovačke ulice, na delu od zone raskrsnice sa ulicom Visokog Stevana do zone raskrsnice sa ulicom Cara Dušana.

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u ulici Dubrovačka, na delu od zone raskrsnice sa ulicom Visokog Stevana do zone raskrsnice sa ulicom Cara Dušana u periodu 21.10. do 28.10.2024. godine doći će do promena u radu linija javnog prevoza. Tokom izvođenja radova doći će do potpunog zatvaranja predmetne deonice, zbog čega će linije javnog prevoza saobraćati i to:

Linije br. 26 i 26N će u smeru ka naselju Braće Jerković, saobraćati ulicama Dunavska, Žorža Klemansoa, Francuska i dalje redovnim trasama;

Linija br. 401N će u smeru ka naselju Pinosava, saobraćati ulicama Dunavska, Žorža Klemansoa, Cara Dušana i dalje redovnom trasom.

Privremeno se uspostavljaju stajališta:

- „Mike Alasa“ u ulici Dunavska, oko 5,0 metara posle obeleženog pešačkog prelaza u zoni objekta sa adresom Mike Alasa br. 46

- „Dobračina“ u ulici Dunavska, oko 25,0 metara posle raskrsnice sa ulicom Dobračina, neposredno ispred ulaza u prodajni salon „Jeep“.

Autor: Dalibor Stankov