Rusija objavila da je oborila 110 ukrajinskih dronova, snimak udara u fabriku eksploziva.

Rusija je noćas oborila 110 ukrajinskih dronova iznad Kurske oblasti, Moskve i drugih područja, saopštilo je jutros Ministarstvo odbrane.

U saopštenju objavljenom preko Telegrama ministarstvo je saopštilo da je vazduhoplovna odbrana presrela 43 drona iznad Kurske oblasti, gde ukrajinske trupe sprovode kopnenu ofaznivu od avgusta u nastojanju da odvrate ruske snage.

Još 27 dronova oboreno je iznad oblasti Lipeck, 18 iznad Oriola i jedan iznad glavnog grada Moskve, dok je ukupno 21 dron oboren iznad oblasti Nižnji Novgorod, Belgorod i Brijansk, navodi se u saopštenju.

