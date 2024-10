MAJKA UBILA ĆERKU (2)! Udavila devojčicu jastukom, pa ostavila jezivu poruku u ogledalu: Ne mogu to da podnesem...

Majka osuđena na 12 godina zatvora zbog ubistva dvogodišnje ćerke.

Apelacioni sud potvrdio prvostepenu kaznu na osnovu psihičkog stanja žene.

Majka Patricija Koluci (41) osuđena je na 12 godina zatvora jer je svoju dvogodišnju ćerku Editu udavila jastukom u martu 2021. godine u njihovom porodičnom domu u Milanu.

Prvostepenu kaznu potvrdio je Apelacioni sud na osnovu psihičkog stanja žene. Oni navode da je žena zdrava, što izveštaji sa psihijatrije ne mogu da potvrde.

Patricija se već mesecima unazad, tačnije od ubistva ćerkice, nalazi u psihijatrijskoj ustanovi gde se leči od psihoze.

Kako je italijanski tim stručnjaka zaključio, žena je ćerku ubila "u pokušaju da se spasi jer je mislila da bi kod muža više patila".

Editini otac i majka su u noći pre ubistva razgovarali o razvodu, ali kako je sam otac Vilijam rekao, Patricija je bila protiv toga.

Majka napisala poruku u kupatilu

Nakon što je počinila užasan zločin ostavila je belešku u kupatilu, na ogledalu.

- Poslednji čin hrabrosti... - pisalo je.

Ostavila je i oproštajnu poruku

- Poslednje putovanje sa tobom, mala bespomoćna ljubavi. Izvinite, nisam bila dovoljno jaka. Ne mogu da tolerišem napuštanje od strane nekoga ko mi je obećao da će me zaštiti, a umesto toga me je povredio. Ne mogu to da podnesem - glasila je poruka koju je Patricija ostavila nakon što je ubila svoju dvogodišnju devojčicu.

Autor: Aleksandra Aras