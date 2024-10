ČOVEK SE PROBUDIO DOK SU MU VADILI ORGANE Šok slučaj u Americi: Detalji su jezivi

Čovek koji je doživeo srčani zastoj i kod kog je proglašena moždana smrt probudio se dok su hirurzi bili usred uzimanja njegovih organa za donaciju, rekla je njegova porodica medijima.

Kako su u četvrtak objavili Nacionalni javni radio i novinska stanica iz Kentakija VKIT, slučaj Entonija Tomasa Ti Džej Huvera II pod istragom je državnih i saveznih vladinih zvaničnika.

Huverova sestra, Dona, ispričala je kako je Huver odveden u baptističku zdravstvenu bolnicu u Ričmondu, Kentaki, u oktobru 2021. zbog predoziranja drogom. Doktori su im ubrzo rekli da Huveru nedostaju refleksi ili moždana aktivnost, i na kraju su odlučili da ga skinu sa aparata za održavanje života.

Osoblje bolnice je tada navodno reklo porodici da je Huver dao dozvolu da njegovi organi budu donirani u slučaju njegove smrti. Da bi ispoštovala njegove želje, bolnica je testirala koji od njegovih organa bi bio održiv za donaciju, a ustanova je čak imala i ceremoniju u njegovu čast.

Dona je rekla da je primetila da se Huverove oči otvaraju, ali da joj je rečeno da su to samo refleksi i normalna stvar.

Otprilike sat vremena nakon što je Huver doveden na operaciju da mu se izvuku organi, izašao je doktor i objasnio da Huver „nije bio spreman“.

