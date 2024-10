Uznemirujući snimak! Pogledajte kako se helikopter zakucao u radio toranj i PAO - nema preživelih

Helikopter, koji se u nedelju srušio u Hjustonu kada je udario u radio toranj, bio je u privatnom vlasništvu i zvaničnici veruju da je u pitanju nesrećni događaj.

Na društvenoj mreži Iks, bivšem Twitteru, pojavio se snimak koji navodno prikazuje trenutak kada je helikopter udario u radio toranj i pao na zemlju.

Šef policije Hjustona Noe Diaz rekao je da nije jasno koliko je tačno poginulo, ali da su navodno četiri osobe su bile u helikopteru.

"Biće pokrenuta istaga, ovo je velika nesreća", rekao je Diaz, napominjući da će biti uključena i Federalna uprava za avijaciju.

⚡️In eastern Houston, USA, a helicopter crashed into a wireless tower. Which led to its crash. pic.twitter.com/zOiuZ52p1z

Nesreća se dogodila u drugom odeljenju Hjustona u blizini ulice Engelke i ulice Nort Enis u nedelju nešto pre 20 časova, pri čemu je kula srušena, rekao je gradonačelnik Džon Vitmaj.

Vitmajer veruje da će biti potrebno nekoliko dana da se mesto očisti od nesreće. Scena je blokirana od javnosti, piše Daily mail.

"Ovo je večeras tragičan događaj, to je tragičan gubitak života", dodao je Vitmajer.

#Houston #Texas A #Helicopter has crashed into a radio antenna at approx 1954 local time. Unknown on injuries or fatalities at this time. The #FAA will be investigating. Video shared online. The Pics shared by #HoustonFireDept. pic.twitter.com/udGPaLsSth