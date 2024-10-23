BEZ STRUJE DANAS I SAM CENTAR BEOGRADA: Radovi u 10 opština, pogledajte spisak

EDB Beograd za danas je planirala radove u delovima 10 opština zbog čega će ulice sa spiska ostati bez struje.
Stari grad
08:30 - 10:00 DEČANSKA: 14,
08:30 - 11:00 DOBRINjSKA: 5-7A, KNEZA MILOŠA: 14-16A, KRALjICE NATALIJE: 43-45,
Vračar
08:30 - 11:00 KNEZA MILOŠA: 25-25F/8, MASARIKOVA: 1-3a,
Palilula
09:00 - 12:00 Naselje BORČA: J N A: 100-108,114-116,120,130A,127-133,139-143B,149-153M,157, MILANA AJVAZA: 24-38,1-23,33, OLGE PETROV: 14A-18A,39-39V,
08:00 - 16:00 Naselje Kovilovo: KOVILOVO: 12-12,24-30A,34-34A,38,11-13,21-37B,41-41A,47, Naselje Padinska Skela: PETRA ZEČEVIĆA: 1, Naselje PADINSKA SKELA: SRPSKOG HUSARSK.PUKA: BB, TOVILIŠTE: 2-38,1-35, ZRENjANINSKI PUT: 1,
Savski venac
08:30 - 11:00 DOBRINjSKA: 3, KNEZA MILOŠA: BB,22, KRALjICE NATALIJE: 72-74,
08:30 - 14:00 BULEVAR VUDROA VILSONA: BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,
Voždovac
08:30 - 14:00 BORISAVLjEVIĆEVA: 4-16,1-17A, BOŽE JANKOVIĆA: BB,2-14,18,5-9A,15, ESAD-PAŠINA: 4-12,1-13A,17-23, JOVE ILIĆA: 23-31, KRALjA VLADIMIRA: 2,8,3,11, PIROĆANČEVA: 4-6,1-5, STEVANA LILIĆA: 4,1, VOJVODE STEPE: 26,30-56,31-51,57-71,77-81, ŽIKICE JOVANOVIĆA: 4-10,
Čukarica
09:00 - 14:00 OBRENOVAČKI DRUM: bb,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje UROVCI: ŠABAČKI PUT: 99E, Naselje ZVEČKA: ČEDE TODOROVIĆA: 4,20, DVADESETPRVE SLAVONSKE BRIGADE: 4-6,10-16A,20-20A,24-26,1-5,9A-15,29, GOLA LOKVA: 4,8-14,38-42,46,3-7,11-25,35-39,43-45, GORNjI KRAJ: 25A, NURČA: 28,7, OKNO: 18,22,26-32,36,19,23-27,31-31,35-43,47A,1111, PAVLOVIĆA KRAJ: 18, RADOVANA STUBLINČEVIĆA: 6,10,34-36,40,46-48,56A,37,41A-45,51,63,69,81, ULICA 38: 10, ZASEKA: 9,
09:00 - 17:00 Naselje Grabovac: BRDO: 198, DONjI KRAJ: 346,416,556-560,564,568-570,574,654,666-674,680-686,690-690A,694-696,1,83A,557,561-571,647,653,657-659,663-669,673,681-681A,685-693A, DUBRAVA: 692, KOD T.S: 679, MUZIČKA KOLONIJA: 420,419,
Mladenovac
09:00 - 15:00 Naselje DUBONA: DUBONA: 62,114,120A,136,146,182A,1046,7,25,145,183,211A, PRVOMAJSKA: ,64,68-70,78,90-98,102-116A,144,150,89-91,99-103,107-119A,137, RIBNIČKA: 12,5, VODOVODSKA: 4-6,
Surčin
08:30 - 12:00 Naselje SURČIN: SKOPLjANSKA: 2-22,1-3,7-17A,
08:30 - 12:30 Naselje SURČIN: BRAĆE NIKOLIĆ: 23-59B, KANALSKA: 2-50,58,62-66,72-78,1-13b,19,23,27-31,37-43, MLINSKA: 14-24,28,11-19,33-39,47-47, ZABRANSKA: 2-22,1,5-15,21-23,37-37D,
Lazarevac
08:00 - 15:00 Naselje Vrbovno (zaseok Jovanovići, kod Doma, Šiljak).
09:00 - 14:00 Naselje Vreoci (zaseok Ujalica).
Autor: Marija Radić