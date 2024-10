Prvi snimci terorističkog napada u Turskoj: Zabeležena jaka eksplozija i pucnji

Na društvenim mrežama pojavio se snimak eksplozije u sedištu avio-kompanije u Ankari gde je danas prijavljen teroristički napad.

Kako se vidi na snimku, građani se kriju iza automobila dok ispred njih odjekuje jaka eksplozija.

Turski ministar unutrašnjih poslova potvrdio je da je nekoliko osoba poginulo, a da je mnogo više povređeno.

Moment of the attack and explosion at the headquarters of the Turkish Aerospace Industries in Ankara. #Ankara #Turkey pic.twitter.com/hpNexsdHnl — Khaled Iskef خالد اسكيف (@khalediskef) 23. октобар 2024.

Svedoci navode da im je osoblje fabrike reklo da se sklone u skloništa.

#BREAKING #Turkey JUST IN: A terrorist attack on the TUSAŞ facilities in Ankara, Turkey, led to a clash with security forces at the entrance. Footage includes gunshots in the first clip and the aftermath of the explosions in the other two photos.https://t.co/1SbWZsBEI1 pic.twitter.com/fLeSPmUNI8 — The National Independent (@NationalIndNews) 23. октобар 2024.

Na lice mesta su izašle brojne bezbednosne snage, vatrogasci i medicinske ekipe.

🔴 BREAKING NEWS: An explosion occurred in front of the Turkish Aircraft Industry Corporation (TUSAŞ) Facility in Ankara.



It was reported that there were clashes in the region. pic.twitter.com/qkU9QvZa2n — Amir Hadzović ⚜ (@HadzovicAmir) 23. октобар 2024.

Kompanija "Turkish Aerospace Industries Inc" je ključna u vazduhoplovnoj industriji ove zemlje. U njoj se radi na razvoju i proizodnji brojnih platformi.

Kompanija učestvuje i u međunarodnim projektima i u njoj se proizvode delovi za avione tipa "Erbas A380", kao i za vojni transportni avion "A400M".

Autor: Aleksandra Aras