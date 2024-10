Olaf Šolc: Ukrajina ne može u NATO dok je u ratnom stanju

Nemački kancelar Olaf Šolc izjavio je da trenutno ne postoji mogućnost da Ukrajina bude pozvana u NATO zbog toga što, kako je naveo, prema nejgovom mišljenju, zemlja u ratnom stanju ne može da postane članica Alijanse.

Šolc je rekao za televiziju ZDF u četvrtak uveče da država u ratnom stanju definitivno ne može da postane članica NATO i da su, kako je naveo, svi saglasni sa tim stavom.

Prema Šolcovim rečima, trenutno se razgovara o "bezbednosnim garancijama" nakon okončanja tekućeg rata u Ukrajini. Šolc je istakao da to što Rusija krši međunarodno pravo zahteva posebne akcije.

Prema njegovim rečima, s jedne strane, treba da se podrži sposobnost Ukrajine da se odbrani, a sa druge, spreči da rat preraste u sukob širih razmera, odnosno u rat između Rusije i NATO.

