Izrael lansirao rakete na Iran: Snažne eksplozije odjekuju Teheranom, gađani ciljevi i u Siriji?

Izraelska vojsna lansirala je danas rakete na Iran, saopštio je IDF.

U saopštenju se navodi da ta vojska "izvodi šrecizne udare na vojne ciljeve u Iranu".

"Režim u Iranu i njegovi zastupnici u regionu nemilosrdno napadaju Izrael od 7. oktobra na sedam frontova, uključujući direktne napade sa iranskog tla. Kao i svaka druga suverena zemlja na svetu, Izrael ima pravo i dužnost da odgovori", saopštila je vojska.

Iranska novinska agencija Fars tvrdi da su Izraelci gađali nekoliko vojnih baza na zapadu i jugozapadu Teherana.

Za sada nema informacija o povređenima i poginulima.

Nezvanično, sirijski mediji prenose da je nekoliko vojnih ciljeva u toj zemlji takođe gađano, ali zvaničnih potvrda još uvek nema.

Dok Izrael napada Iran, kabinet premijera Benjamina Netanjahua objavio je njegovu fotografiju s ministrom obrane i najvišim generalima IDF-a u bunkeru ispod vojne baze u Tel Avivu.



AMerički predsednik Džo Bajden obavešten je o napadima Izraela na Iran i pomno prati situaciju, saopštila je Bela kuća.

Podsetimo, Iran je 1. oktobra lansirao na desetine projektila prema Izraelu kao odgovor na ubistvo vođe Hezbolaha Hasana Nasralaha.

Izrael je obećao da će odgovoriti na napad, što je izazvalo zabrinutost među njegovim saveznicima da bi sukob na Bliskom istoku mogao dodatno da eskalira.

The PMO releases an image of Prime Minister Benjamin Netanyahu, Defense Minister Yoav Gallant and military officials at the IDF's underground HQ amid the strikes on Iran. pic.twitter.com/XosGgIdABP