PUCNJAVA U BLIZINI MOSKVE: Muškarac otvorio vatru u parku (VIDEO)

Policija traga za osumnjičenim, koji je u bekstvu, a okupljeni u parku, uglavnom tinejdžeri, su pobegli sa lica mesta.

U centralnom parku u gradu Puškin, u blizini Moskve, večeras je izbio sukob, tokom kog je jedan muškarac otvorio vatru, prenela je Gazeta.

BREAKING:



Shooting in the Moscow Region: Gunshots were heard in the central park of Pushkino.



Visitors fled in panic. pic.twitter.com/CZYeGIS3S4