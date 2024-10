Atentat na Moralesa: Jezivi snimak, hici probili staklo džipa, vozač sav u krvi! Bivši predsednik zove pomoć (VIDEO)

Bivši predsednik Bolivije Evo Morales navodno je preživeo pokušaj atentata u nedelju nakon što su neidentifikovani muškarci otvorili vatru na njegov automobil!

Morales se oglasio i naveo da nije povređen dok policija za sada nije zvanično potvrdila da se našao na meti ubica.

Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se Morales i rupe od metaka na vetrobranskom staklu. Vidi se i da vozač obilno krvari.

JUST IN: 🇧🇴 Former Bolivian President Evo Morales survives an assassination attempt.



pic.twitter.com/NJyfxQgLJf