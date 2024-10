AUSTRIJA NA NOGAMA: Izvršen atentat na gradonačelnika - Ubica u bekstvu!

Gradonačelnik Franc Hofer, opštine Kirhberg, je poginuo u današnjem napadu u Austriji zbog čega je policija započela akciju velikih razmera.

Kako je za Krone potvrđeno, napadač je u bekstvu.

Odmah nakon stravičnog otkrića na lice mesta su upućene sve policijske jedinice. Takođe, alarmirane su i specijalne jedinice, a na mesto zločina je stigao i oklopni automobil Kobra.

Franz Hofer, the mayor of Kirchberg ob der Donau, a village with around 1,000 residents in Upper Austria, was shot dead this morning. The suspect is currently on the run; the motive remains unclear. https://t.co/A8bpLdIRrK