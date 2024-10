HOROR U OSLU, ODZVANJALI VRISCI U CENTRU GRADA! Tramvaj se zakucao u zgradu, ima povređenih, objavljeni stravični detalji nesreće (FOTO+VIDEO)

Tramvaj se zakucao u zgradu u centru Osla.

Danas se u norveškoj prestonici, Osludogodio nesvakidašnji incident, tačnije saobraćajna nezgoda, kada je tramvaj uleteo u radnju u centru grada. Kako javljaju očevici, čuli su se vrisci.Tramvaj je ujutru iskočio iz šina i uleteo u jednu radnju.

- Ljudi su zbunjeni, nekoliko njih je ovde plakalo. To je zastrašujuća situacija - rekao je svedok nesreće Kristofer Solbaken, koji je dodao da je u okolini gde se dogodio incident bilo okupljeno dosta ljudi.

- Sada je veliki haos. Ima mnogo policijskih automobila, vatrogasnih vozila i mnogo ljudi koji ne razumeju kako da prođu ovu raskrsnicu - dodao je on.

Kako je saopštila policija, četiri osobe, među kojima je i vozač tramvaja, su povređene.

- Radimo pod pretpostavkom da niko nije teže povređen - rekao je operativni menadžer Rune Hekelstrand.

U Hitnoj pomoći strahuju da je neko završio ispod tramvaja kada je prešao preko veoma prometnog trotoara i uleteo u radnju.

Jedna žena se vozila istim tramvajem kada je iskočio iz šina. Kaže kako je razmišljala o tome da "vozač možda vozi previše brzo".

Rekla je da je vozač tramvaja naglo zakočio, pa je potom tramvaj iskočio iz šina. Ona opisuje nesreću kao zastrašujući događaj.

- Tu je stajala jedna gospođa koja je preletela napred i udarila u sedišta - kaže ona i dodaje: "Usred tramvaja su stajala i kolica za bebu. Zatim su poletela napred."

Kako je rekla, jedan od putnika je uzeo dete u naručje, dok je majka ležala na podu tramvaja. Prema njenim rečima, žena koja je pala bila je pri svesti.

- Bilo je malo traumatizujuće. Čula sam krike i bila blizu, ali nisam videla krv.

Policija je posle saopštila da je zgrada u koju je udario tramvaj evakuisana i da će biti proverena. Ulica je takođe zatvorena.

So this happened in Oslo today..

Tram crashed into an apple reseller🚋💥🍎 pic.twitter.com/ChmhmHuKaA