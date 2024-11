Spremaju se novogodišnji paketići za male Zemunce: Ovo je procedura za roditelje

Prijava za preuzimanje vaučera za novogodišnje paketiće u Zemunu počela je 7. novembra, u prostorijama Kancelarije za mlade GO Zemun, a trajaće do 23. novembra, svakog radnog dana i u subotu, od 12 do 18 sati, saopšteno je iz ove opštine.

Novogodišnji paketići su namenjeni za tri starosne grupe: za najmlađe do dve godine, od tri do pet godina i od šest do osam godina.

Obrazac prijave roditelji mogu da preuzmu na sajtu Opštine ili u prostorijama Kancelarije za mlade.

Prilikom prijave neophodno je priložiti na uvid ličnu kartu jednog od roditelja i zdravstvenu knjižicu deteta, jer su paketići namenjeni samo mališanima koji imaju prebivalište na teritoriji gradske opštine Zemun.

Kako navode iz Opštine Zemun, ovo je četvrta godina zaredom kako se organizuje podela novogodišnjih paketića, a svake godine podeli se do 15 hiljada paketića.

Paketići će ove godine biti isti za devojčice i dečake, a očekuje ih i prigodan program sa Deda Mrazom.

Podela paketića će biti organizovana 27. i 28. decembra, od 11 do 19 časova, u hali „Pinki”.

Autor: Iva Besarabić