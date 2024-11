Najavljeno isključenje vode u Beogradu: Poznat detaljan spisak opština i naselja

Zbog planiranih i neophodnih radova na primarnom potisnom cevovodu prema južno-prigradskom pravcu, najavljen je prekid vodosnabdevanja u pojedinim delovima Grada Beograda.

Sledeće opštine i naselja osetiće diskontinuitet u snabdevanju vodom od 27.11.2024. godine u 00:00 sati, to jest u noći između utorka i srede, pa sve do do 28.11.2024. godine u 08:00 časova:

Rupčine, Železnik, Sremčica, Rušanj, Velika Moštanica, Umka, Ostružnica, Tranšped, viši delovi Vinče i Leštana, Kaluđerica, viši delovi Resnika.

Za najnužnije potrebe biće obezbeđene auto-cisterne ali ipak se apeluje na potrošače da unapred pripreme potrebne zalihe vode za piće.

