PIJANI OTAC UPAO NA ČAS, PA NAPAO NASTAVNICU Zbog ocene napravio haos u školi u Vrčinu

Otac jednog učenika, pijan je uleteo u jednu Osnovnu školu u Vrčinu i napao nastavnicu srpskog jezika kako bi njegovom sinu popravila jedinicu.

Verbalni napad na nastavnicu srpskog jezika dogodio se prošlog četvrtka oko 11 sati u Vrčinu, kada je otac jednog dečaka pijan uleteo na čas i napravio haos.

- Upao je u učionicu kod nastavnice srpskog jezika. Izbacio je sve učenike osmog razreda, a potom je počeo da viče i baca inventar. Nazivao ju je pogrdnim imenima. Sumnjam da je nju napao zato što mu sin ima jedinicu iz srpskog jezika. Verovatno je hteo ovako da sinu obezbedi prelaznu ocenu - priča jedan od roditelja učenika navedene škole.

Kako je naveo, srećom niko nije povređen, a nasilnik je uhapšen i priveden u policijsku stanicu u Grockoj.

- Kako sam čuo on je imao preko jednog promila alkohola u organizmu, a to nije ni čudo jer je pre nego što je uleteo u školu sedeo u kafani i pio. Ono što je strašno je, da je on odmah pušten kući. Navodno napisana mu je krivična prijava u redovnom postupku. Što znači da će se braniti sa slobode, on nije zadržan ni da se otrezni...- kaže naš sagovornik.

Prema njegovim rečima, iako nije fizički napao nastavnicu, njoj je ipak pozlilo.

- Žena je imala preko 250 pritisak, a kako i ne bi kada je ovaj kao furija uleteo zakrvavljenih očiju i rekao joj svašta. U strahu sam kao i ostali roditelji da bi on mogao da napravi ko zna šta još - kaže u potresen čovek.

Policija ga privela, tužilac pustio

U policiji su nam potvrdili da je nastavnica 28.11. prijavila policiji u Vrčinu da je nakon časa u učionicu ušao roditelj jednog učenika.

"Navela je da je bio u alkoholisanom stanju i da je stavio klupu na vrata kako ne bi mogla da izađe. Zatim joj je uputio pretnje i uvrede ukoliko njegovom sinu ne popravi ocenu. Po nalogu tužioca on je saslušan i protiv njega je podneta krivična prijava u redovnom postupku za ugrožavanje sigurnosti" piše u odgovoru policije.

Pokušali smo da dobijemo komentar i od direktora škole ali nam niko nije odgovarao na pozivu.

Autor: Dalibor Stankov