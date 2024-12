ALEKSANDAR ŠAPIĆ: Beograd dobija kružni tok na Trgu republike s novim simbolom - beogradskim satom (FOTO)

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić najavio da će na Trgu republike biti izgrađen kružni tok, što je deo plana za rasterećenje saobraćajnica u centru grada. Takođe, u sredini novog kružnog toga biće postavljen nov simbol grada – beogradski sat.

Kako je precizirao na konferenciji za medije u Starom dvoru, kružni tok na Trgu republike radiće se uporedo sa četiri projekta o kojima je već govorio, a reč je o kružnom toku na Trgu Nikole Pašića, proširenje autobuske stanice takođe na ovom trgu, dva manja kružna toka kod Terazija, preciznije definisanje taksi stanice kod Palate „Albanija”, te puštanje u saobraćaj Vasine ulice.

"Ideja je da sve ove projekte radimo paralelno. Do Nove godine očekuje se završetak radova na stajalištu na Zelenom vencu, tako da je naša procena da bi sve lokacije u centru grada do kraja februara trebalo da budu gotove. Ovi projekti ne samo estetski nego i što se tiče protoka saobraćaja obezbediće da centar grada bude funkcionalniji", istakao je Šapić.

Na novom kružnom toku na Trgu republike ostaće kocka, koja se i sada tamo nalazi, ali će morati da se uradi bolja i kvalitetnija podloga.

"Znate da smo kocku ispred Narodnog pozorišta morali skroz da promenimo jer je potpuno propala. Ne mogu da dozvolim da za vreme mog mandata dođe do dodatnih radova a da to ne bude konačno rešenje", istakao je Šapić.

Šapić je izrazio nadu da će „Beogradski sat” postati simbol grada, te da je iznikao iz nekoliko modela iz prošlosti Beograda.

"Pokušali smo da nađemo neke tradicionalne satove koji su u Beogradu u prošlom veku bili negde postavljeni i došli smo do ovog modela koji nam se najviše svideo", istakao je gradonačelnik.

Gradonačelnik je podsetio da će u skladu sa saobraćajnim rešenjima Vasina ulica postati ponovo prohodna za sav saobraćaj.

"Biće urađen kvalitetnija podloga, kao i odvod vode što do sada nije bio slučaj. Kako mi je objašnjeno, trenutno se ispod svega nalazi asfalt, a trebalo bi da umesto asfalta bude beton koji propušta i odvodi vodu. To nije dobro urađeno, ali zbog čega, u to nemam nameru da ulazim. Kocku ćemo naravno svu sačuvati, a ona koja ne bude bila na Trgu biće upotrebljena na drugom mestu jer je kvalitetna tako da nas radovi neće puno koštati", rekao je Šapić.

Prema njegovim rečima, Vasina ulica neće biti puštena u saobraćaj dok ne budu gotovi radovi na Trgu republike.

"Mišljenja smo da ćemo po okončanju radova na kružnom toku i satu koji će se nalaziti u sredini, dobiti ne samo novi simbol Beograda, a u isto vreme i mnogo bezbedniji i protočniji saobraćaj u centru grada. Predviđenih četiri-pet projekata u centru grada značajno će poboljšati saobraćajnu sliku grada u centru. Jedno od autobuskih stajališta će biti dodatno „uvučeno“, što će praktično značiti novo proširenje kolovoza jer autobusi koji staju neće ometati ostale trolejbuse koji prolaze. Svaka strana imaće desnu traku sa koje neće morati da se ulazi u kružni tok već će moći da se skreće neometano, a pešački prelazi će ostati na svojim mestima, osim jednog koji će biti ukinut", istakao je Šapić.

On je rekao da će završetak radova zavisiti i od vremenskih okolnosti.

"U svakom slučaju inicijalne prognoze kažu da bi sav posao trebalo da bude završen do kraja februara. Možda budemo čekali malo za sat, jer on treba da se naruči, da se izradi ali verujem da ćemo dobiti novi simbol grada, da ćemo biti ponosni kao i na mnoge druge simbole grada. Nekada je taj sat stajao na Terazijama i na Trgu republike, sada satova nema, a on ima višestruku simboliku i o njemu možemo da pričamo na različite načine. Danas sam izuzetno srećan što smo ovo, ipak, uspeli da izvedemo", naveo je on.

Najavio je da će naredne sedmice govoriti o onome što nas očekuje u narednoj godini jer se usvaja budžet Grada, a da će sednica Skupštine grada biti održana najverovatnije 25. decembra.

"Nismo odustali ni od čega o čemu sam ranije govorio, niti ćemo odustati. Biće dodatnih socijalnih mera i odluka nakon čega će Beograd apsolutno postati, sa socijalnog aspekta, grad kakav nema konkurenciju ne samo u ovom delu Evrope nego i šire", zaključio je Šapić.



Autor: Jovana Nerić