OVA ULICA U BEOGRADU OD SUTRA SE ZATVARA: Čak 15 linija GSP menja trasu, a u ovom delu grada kreću HITNI radovi

Tokom radova na redovnom održavanju u Bulevaru Zorana Đinđića, na delu od Studentske do Ulice Tošin bunar (desna kolovozna traka, smer ka Tošinom bunaru), od 15. januara do 21. februara doći će do potpunog zauzeća kolovoza u Bulevaru Zorana Đinđića, pri čemu će doći do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Izmenjena linija 70

Vozila sa linije 70 će u smeru ka Bežanijskoj kosi saobraćati na sledeći način: Bulevarom Zorana Đinđića, ulicama Studentskom, Pariske komune, Tošin bunar i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno.

Linije 74 i 612

Izmene gradskog prevoza na linijama 74 i 612 će u smeru ka Bežanijskoj kosi i naselju Nova Galenika saobraćati: Bulevarom Zorana Đinđića, ulicama Studentskom, Pariske komune, Tošin bunar, Dr Žorža Matea i dalje redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno.

Linije 72, 82, 15N i 603N

Vozila sa linija 72, 82, 15N i 603N će u smeru ka aerodromu, Bloku 44, naselju Zemun /Novi grad/ i Ugrinovcima saobraćati ulicama: Pariske komune, Tošin bunar i dalje redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno.

Linije 75, 76, 77, 708 i 75N

Vozila sa linija 75, 76, 77, 708 i 75N će u smeru ka Bežanijskoj kosi i naselju Zemun polje saobraćati ulicama: Pariske komune, Tošin bunar, Dr Žorža Matea i dalje redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno.

Na izmenjenom delu trasa vozila će koristiti postojeća stajališta JGP-a, navodi se u saopštenju Sekretarijata za javni prevoz.

Izmenjen saobraćaj zbog hitnih radova i u Vodovodskoj

Zbog izvođenja hitnih radova JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", u ulici Vodovodska kod broja 144 došlo je do promena u radu linija javnog prevoza. Kako javljaju iz Sekretarijata za javni prevoz, tokom izvođenja radova, počevši od danas, 14. januara, predviđeno je da linije javnog prevoza saobraćaju na sledeći način:

Vozila sa linija 58, 88 i 512 u oba smera saobraćaju Požeška, Maršala Tolbuhina, Milorada Jovanovića, Vodovodska i dalje redovnom trasom.

Autor: Iva Besarabić