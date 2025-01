Lopovi se okomili na OVAJ deo Beograda: Vlasnicima automobila priređuju šok, džepare starije ljude

Obijeni automobili, poskidani točkovi - proteklih dana je bilo više takvih slučaja na Voždovcu, što ukazuje da su se lopovi "okomili" na ovaj kraj.

Prošle nedelje, Milan iz Zaplanjske ulice poslao je fotografije njegovog automobila, koji je bio značajno oštećen i on je posumnjao na pokušaj krađe. Istoga dana na dve lokacije u Medaku dva automobila ostala su na klocnama, bez točkova!

Tek kada je Milan s tagom na društvenim mrežama prijavio svoj problem, mnogi su mu se lično javili sa sličnim iskustvima.

Tako je dobio informacije da su na kolima skidani točkovi, a da su starijima lopovi otimali torbe. Na jednom automobilu je bilo razbijeno zadnje staklo, da bi posle 15 dana taj auto bio ukraden.

Ima i onih koji veruju da sve ovo čini jedna ista ekipa lopova, premda za sada niko nije uhvaćen u krađi, bar ne da je javnosti poznato.

Sva iskustva su veoma slična, a zaključak - uzmite kasko osiguranje.

Milana je posebno čudilo to što mu iz obijenog automobila ništa nije ukradeno, U neformalnim razgovorima shvatio je da je velika verovatnoća da je automobil samo tipovan i da je u riziku od krađe. To što nije odmah ukraden može samo da ukaže na to da je lopove neko u tom trenutku svojim prisustvom sprečio.

Autor: Marija Radić