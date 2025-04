IZMENE LINIJA U CENTRU BEOGRADA: Tramvaji i trolejbusi se privremeno ukidaju, a ovi autobusi menjaju trasu! Detaljan spisak

Neke od linija javnog gradskog saobraćaja u Beogradu izmenjene su do ponedeljka ujutru zbog dve manifestacije u centru grada - "Beogradskih dana porodice" i narodnog skupa "Ne damo Srbiju".

Linije se menjaju na delu ulične mreže od Trga Nikole Pašića do Dečanska, odnosno od Nušićeve do Trga Nikole Pašića, kao i na Bulevaru kralja Aleksandra od Takovske do Beogradske ulice, sa svim poprečnim ulicama, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz.

Tramvajska linija 6 se privremeno ukida, kao i trolejbuske linije 19, 29L i 40.

Tramvajske linije 7L i 12L će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar kralja Aleksandra – Beogradska – Nemanjina i dalje redovnom trasom.

Autobuska linija 24 u oba smera će saobraćati trasom: Trg republike – Kolarčeva – Terazije – Kralja Milana – Trg Slavija – Beogradska – Njegoševa i dalje redovno.

Autobuske linije 26 i 26N će u oba smera saobraćati trasom: Trg republike – Terazije – Kralja Milana – Trg Slavija – Beogradska – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom.

Autobuska linija 27, kao i noćne autobuske linije 202N i 301N, u oba smera saobraćaće trasom: Trg republike – Braće Jugović – Makedonska – Svetogorska – Majora Ilića – 27. marta – Kraljice Marije – Ruzveltova i dalje redovno.

Privremeno se uspostavlja autobuska linija 28A koja će saobraćati na relaciji Studentski trg – Zvezdara, kao i autobuska linija 29A koja će saobraćati na relaciji Trg Slavija – Medaković 3.

Autobuske linije 37 i 44 saobraćaće trasom: Francuska – Trg republike – Makedonska – Svetogorska – Takovska – Kneza Miloša i dalje redovno.

Noćne autobuske linije 37N, 56N i 511N u oba smera će saobraćati trasom: Trg republike – Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Takovska – Kneza Miloša i dalje redovno.

Privremeno se uspostavlja autobuska linija 41A koja će saobraćati na relaciji Admirala Geprata – Banjica 2.

Autobuska linija 58 saobraćaće trasom: Bulevar despota Stefana – Braće Jugović (u povratku Makedonska – Braće Jugović – Bulevar despota Stefana) – Trg republike – Makedonska – Takovska – Kneza Miloša i dalje redovnom trasom. Linija 74 će u oba smera saobraćati na trasi: Bulevar kralja Aleksandra – Beogradska – Nemanjina – Kneza Miloša i dalje na redovnoj trasi.

Električna autobuska linija EKO 1 će u oba smera saobraćati trasom: Vukov spomenik – Kraljice Marije – Bulevar kralja Aleksandra – Profesora Mihaila Đurića – 27. marta – Majora Ilića – Svetogorska – Makedonska – Dečanska (Nušićeva u smeru ka Vukovim spomeniku) – Terazijski tunel i dalje redovno, a minibus linija E2 će u oba smera saobraćati na trasi: Trg republike – Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Kneza Miloša i dalje na redovnoj trasi.

