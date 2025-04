IZMENE U SAOBRAĆAJU SVE DO ĐURĐEVDANA: Zbog radova na Trgu Republike, autobusi na linijama 24, 37, 44 menjaju trasu

Zbog radova na redovnom održavanju, koje izvodi JKP "Beograd put", biće zauzeti delovi kolovoza i trotoara na Trgu Republike, u strogom centru Beograda, a doći će i do izmena u radu linija javnog gradskog prevoza i to od 17. aprila do 6. maja ove godine.

Kako se navodi u saopštenju Sekretarijata sa saobraćaj, zbog radova biće zauzeta desna saobraćajna traka u smeru ka Francuskoj ulici i trotoar na Trgu Republike - od Makedonske do Francuske ulice i to u vremenskom periodu od 17. aprila do 06. maja.

Takođe, zbog radova koji se izvode u zoni stajališta "Trg Republike" u smeru ka ulici Francuska u periodu do 6. maja ove godine, doći će do promena u radu linija javnog prevoza broj 24, 37 i 44.

Osim toga, zbog radova na Trgu Nikole Pašića, kuda takođe saobraćaju navedene linije javnog gradskog prevoza u periodu od 14. do 18. aprila doći će do sledećih izmena:

- autobuske linije 37 i 44 će u oba smera, saobraćati ulicama: Francuska, Makedonska, Svetogorska, Takovska, Kneza Miloša i dalje redovnim trasama.



- autobuska linija 26, u oba smera, saobraćati ulicama: Cara Dušana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Kraljice Marije – Ruzveltova i dalje redovnom trasom

Nakon toga, dok budu trajali radovi na Trgu Republike, vozila sa ovih linija će u smeru ka Dorćolu saobraćati ulicama: Trg Nikole Pašića, Terazije, Kolarčeva, Trg Republike, Francuska i dalje redovnim trasama.

"Na izmenjenim delovima trasa, vozila će koristiti stajališta "Terazije" u ulici Terazije i "Trg republike" u ulici Kolarčeva", ističe se u saopštenju Sekretarijata za javni prevoz.

Autor: Aleksandra Aras