Ovo su 'OMILJENE DESTINACIJE' srpskih kriminala! Jedna lokacija im je ključna zbog plastičnih operacija i promene ličnog opisa

Pre nekoliko godina, u izveštaju Evropola objavljenom na portalu EUobserver.com, navodi se da se Dubai pojavio kao "ključna lokacija za najvažnije organizatore i aktivnosti pranja novca povezane s trgovinom kokainom u EU"

Srpski kriminalci bežeći iz Srbije uglavnom traže utočište na istoku. Jedna od njihovih "omiljenih destinacija" je Dubai, koji važi za grad koji je bio otvoren za begunce svih boja i vera.

Navodno je čak Darko Šarić jedno vreme boravio u tom gradu dok je bio u bekstvu.

Pored Dubaija, sve "popularnije" odredište je i Turska, a razlozi su jednostavni. Kriminalci bez većih problema mogu da dođu do državljanstva, a dobro je "rešenje" i zbog plastičnih operacija i menjanja ličnog opisa.

Hapšenja u Dubaiju

U Dubaiju su nedavno uhapšeni Ivan Delić i Aleksandar Keković, dvojica odbeglih članova kavačkog klana i bliski saradnici vođe "kavčana" Radoja Zvicera. Takođe, uhapšen je i jedan od najvećih balkanskih narko-bosova Edin Gačanin, zvani Tito, inače holandski državljanin poreklom iz BiH.

Holandija je od Ujedinjenih Arapskih Emirata tražila izručenje Gačanina pošto je u Holandiji krajem 2023. osuđen na sedam godina zatvora zbog šverca droge. Tito je prethodno hapšen u Dubaiju i u novembru 2022. godine, u okviru međunarodne akcije "Pustinjsko svetlo", koju je organizovao Evropol.

Srbi prekršili nepisano pravilo

U Dubaiju je postojalo nepisano pravilo da novac tamo ne sme da se zarađuje na kriminalan način, a kako izgleda kad se neko ne pridržava tog pravila, na svojoj koži su osetili, naravno, Srbi.

Naime, oni su 15. aprila 2007. izveli spektakularnu pljačku zlatare u Dubaiju, najveću u istoriji te zemlje. Razbojništvo su izveli "pink panteri", koji su automobilima uleteli u izlog zlatare u tržnom centru "Vafi".

Na snimcima sa sigurnosnih kamera vidi se kako trojica maskiranih muškaraca izlaze iz vozila, uleću u zlataru i za manje od minut istrčavaju sa dva džaka puna nakita. Procenjeno je da je njihov plen bio veći od 10 miliona evra!

Državljanin Srbije Borko Ilinčić bio je osumnjičeni da je jedan od učesnika ove pljačke. Uhapšen je i izručen Dubaiju, gde je kažnjen sa 10 godina zatvora. Kaznu, međutim, nije izdržao do kraja. Umro je iza rešetaka 2017, a zvanično je izvršio samoubistvo vešanjem.

Tada je Gačanin označen kao vođa superkartela koji je, kako je Evropol saopštio, upravljao trećinom prodaje kokaina u Evropi. Ipak, i pored svega toga, ubrzo je pušten iz pritvora i pod nejasnim okolnostima nije izručen Holandiji, koja je raspisala poternicu za njim!

- U Dubaiju je važilo jedno osnovno pravilo: novac tamo sme da se troši, ali ne i da se zarađuje na kriminalan način, tako da su mafijaši mogli nesmetano da rasipaju novac stečen uglavnom švercom droge.

Dubai je godinama, pa i decenijama, ignorisao sve zahteve za izručenje traženih osoba, jer nisu imali potpisane ugovore s većinom zemalja. To je dovelo do apsurdne situacije da ljudi koji su se u svojim zemljama krili, čiju fotografiju nije imala čak ni policija, na društvene mreže kače svoje fotografije iz provoda u Dubaiju. To je uradio i Edin Gačanin Tito, koji je godinama bio enigma za većinu policijskih organizacija sa Zapada, koje su ga znale samo po nadimku i da je poreklom iz neke od zemalja bivše Jugoslavije - rekao je sagovornik Kurira.

Pre nekoliko godina, u izveštaju Evropola objavljenom na portalu EUobserver.com, navodi se da se Dubai pojavio kao "ključna lokacija za najvažnije organizatore i aktivnosti pranja novca povezane s trgovinom kokainom u EU".

- Zvaničnici su, takođe, govorili o zajedničkim policijskim operacijama EU, SAD i Kolumbije u borbi protiv globalne pretnje od balkanskog kartela, sastavljenog uglavnom od građana Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Slovenije - piše u izveštaju.

Ipak, sve što je lepo ima kraj, pa tako i utočište međunarodnih kriminalaca u Dubaiju. Stav UAE je polako, pod pritiskom međunarodne zajednice, počeo da se menja i tamošnji vladari su shvatili da ne mogu protiv celog sveta, pogotovo protiv SAD i EU, koje su pojačavale pritisak. Prekretnicu je, po svemu sudeći, označila svadba vođe najmoćnije irske mafijaške porodice Danijela Kinahana, na kome su zvanice bile neki od najozloglašenijih kriminalaca na planeti, članovi superkartela koji je za nekoliko godina zaradio neverovatnih 30 milijardi evra!

Osim Gačanina, na toj svadbi su bili i jedan od šefova italijanske Kamore Rafaele Imperijale, Holanđanin marokanskog porekla Riduan Tadži, Čileanac Rikardo Rikelme Vega. Svadba je "pucala" od luksuza u jednom od najelitnijih hotela na svetu - "Burdž el Arabu". Ali bilo je i nepozvanih gostiju - agenata američke DEA. Oni su došli do spiska gostiju, koji se umnogome poklapao s njihovom listom najtraženijih kriminalaca.

Zašto su to vlasti UAE tolerisale? Odgovor je jednostavan: zato što je, na primer, samo Rafaele Imperijale trošio u Dubaiju oko 400.000 dolara mesečno, a ni njegovi poslovni saradnici nisu zaostajali za njim.

Milan Ljepoja na čelu bande

Jedan od učesnika pljačke zlatare u Dubaiju bio je i Milan Ljepoja, označen kao vođa grupe i glavni organizator. U Nišu je držao diskoteku "Klinika", a uhapšen je 2008. godine u Francuskoj.

Njemu se trag izgubio decembra 2020, kad je otišao za Beograd. Policijskom istragom je utvrđeno da je Ljepoja ubijen 9. decembra te godine u kući smrti u Ritopeku, a za njegovo ubistvo su optuženi Veljko Belivuk i njegov klan.

Oni su, kako se navodi u optužnici, likvidirali Ljepoju zbog toga što je, navodno, u Ukrajini organizovao atentat na vođu kavačkog klana Radoja Zvicera.

Ipak, na kraju je i Dubai "pao". Prvo su potpisani sporazumi o policijskoj saradnji, a onda su počela hapšenja, koja su dostigla vrhunac u akciji "Pustinjsko svetlo", kada su uhapšeni neki od članova superkartela, a među njima i Edin Gačanin. Iza rešetaka se našao i već pominjani Imperijale, koji je u međuvremenu počeo da sarađuje sa italijanskim vlastima i da cinkari bivše kolege.

Prema nekim informacijama, policija je u Dubaiju uhapsila oko 500 osoba s međunarodnih poternica i izručila ih zemljama koje su ih potraživale, pa je tako Dubai od omiljenog mesta postao destinacija za izbegavanje svetskom kriminalnom džet-setu.

Autor: S.M.