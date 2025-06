Dete je igralo fudbal na školskom terenu pored reke kada mu je lopta upala u vodu

U neverovatnoj i brzoj spasilačkoj akciji 4. juna ove godine, koja je mogla da se završi tragično, dečak (9) iz Raške spašen je iz hladne vode reke Raška, zahvaljujući intervenciji Vatrogasno-spasilačke jedinice Raška i njihovog kolege Marka Babića, vatrogasca - spasilaca.

Kako nam je pripadnik Vatrogasno- spasilačke jedinice ispričao, sve se dogodilo naizgled bezazleno. Dečak je igrao fudbal na školskom terenu udaljenom svega 15 metara od reke. Lopta je, kako vatrogasac navodi, nepažnjom završila u brzom toku reke, a dečak je bez razmišljanja potrčao za njom, ne sluteći kakvu opasnost nosi hladna i brza voda.

Prolaznik koji je primetio šta se događa nije gubio vreme, odmah je pozvao hitne službe. Vatrogasci iz Raške, sa Markom Babićem na čelu, po hitno primljenom pozivu, odmah su izašli na teren. Čitava akcija spasavanja trajala je svega 7 minuta, ističe Marko, ali je za dečaka (9) svaki sekund delovao kao večnost.

- Znajući o kakvoj se nepredvidivoj reci radi i koliko je brza, samo sam pomislio da ga voda nije odnela do reke Ibar, toga sam se plašio... Pritom dečak ne ume da pliva, crne slutnje su me obuzele - priseća se Marko koji je još uvek pod utiskom, iako je osamnest godina u vatrogasnoj službi.

- Kad smo stigli, zatekli smo dečaka na ivici obale kako stoji ukopan u mestu. Bujica vode ga je odnela do tamo. Sav je bio uplašen i nije želeo da sarađuje sa nama, jedva je prihvatio našu asistenciju. Popričao sam sa njim, rekao sam mu da je na sigurnom i da se neće sigurno udaviti. Zagrlio me je jako i tako čvrsto me je držao sve dok nismo stigli do auta - kaže Marko.

Kada su vatrogasci i dečak stigli do auta zatekli su dečakovog ujaka i kako su nam rekli, njemu se predali dečakov ranac sa sportskom opremom. Ranac su, kako Marko navodi, pronašli na sportskom terenu na kom se dečak igrao pre nego što je upao u reku.

Dečak je dalje prevezen do Hitne pomoći, a lekari su utvrdili da osim evidentnog pretrpljenog straha, dečak nije zdravstveno ugrožen, potvrdio je Babić.

Podsetimo, Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije dobili su 4. juna u 16.47 časova dojavu da je u reci Raška, na području opštine Raška, dete starosti devet godina odneseno bujičnom vodom na suprotnu obalu reke.

Odmah je upućena ekipa Vatrogasno-spasilačke jedinice Raška, koju su činila trojica vatrogasaca-spasilaca, među kojima je bio i pripadnik Tima za spasavanje i rad na vodi. Na lice mesta stigli su u 16.50 časova, samo tri minuta nakon dojave i brzom i organizovanom akcijom, iz reke odmah izvukli dete, bez vidljivih povreda, koje je prevezeno u Dom zdravlja radi preventivnog pregleda.

Intervencija je okončana u 17 časova.

