BEZ STRUJE DANAS DELOVI 8 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Spisak ulica dugačak, proverite da li je i vaša tu

Zbog izvođenja planiranih radova bez snabdevanja električnom energijom ostaće potrošači nekoliko beogradskih opština.
Spisak opština i ulica koje će u navedenom periodu biti bez električne energije
Palilula 08:30 - 14:00 27 MARTA: 56-58, ILIJE GARAŠANINA: BB, BB, 43-53A, KARNEDŽIJEVA: 2, 3, MIROČKA: 2-6, 3-5, STARINE NOVAKA: 6A, Naselje BEOGRAD: KRALJICE MARIJE: 8,
Palilula 09:00 - 14:00 Naselje BORČA: LIČKA: 22A, 28, 34, 38-40, 46-48, 35, 39-65, POPOVA BARA NOVA 2: 12, 22, POPOVA BARA NOVA 1: 12-12V, 120M-122G, 132B, 1-5, POPOVAČKA: 6-8, 14-18, 1, 5-15, ZRENJANINSKI PUT: 135/1, BB, 4E-6A, 120-122C, 132B, 131-139, Naselje BORČA - Popova Bara: POPOVA BARA NOVA 207: 2A-4, 1-3, RAVNIČARSKA: 1, Naselje Krnjača: POPOVA BARA NOVA 2: 4-6A, 3-11B, POPOVA BARA NOVA 1: 18B-20G, 13A, POPOVA BARA NOVA 207: 29A, 33Z, POPOVAČKA: 33-33G/1, RAVNIČARSKA: 120,
Palilula 08:30 - 14:00 STOJANA STOLETA ARANĐELOVIĆA: 1-11,
Savski venac 09:00 - 14:00 BANJIČKIH ŽRTAVA: 1, BRZAKOVA: 9, TEMIŠVARSKA: 2-2A, 6-12, 1-11, Naselje SENJAK: VASE PELAGIĆA: 46,
Voždovac 09:00 - 14:00 Naselje JAJINCI: ANE DOBEŠ: 3T, CICE KALUŠEVIĆ: 10 A-10B, MISIJE HALIJARD: 16, 20, 9-11L, 17-21,
Novi Beograd 08:30 - 13:30 BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA: 35-39A, BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 171A-173, OTONA ŽUPANČIČA: 2A-20, 1A, PARISKE KOMUNE: BB, 16A-18A,
Grocka 09:00 - 13:00 Naselje LEŠTANE: DUŠANA PETROVIĆA-ŠAN: 10B-20, 34-36, 3-7, 11-13, 17-19A, 23, TOPLIČKA: 12,
Obrenovac 08:30 - 17:00 Naselje Veliko polje: GORNJI KRAJ: 82D, 81-83, 101A, JEVTIĆA KRAJ: 85, JOZIĆA KRAJ: 84, KOLUBARA: 81, NEMA NAZIVA ULICE: 0, 84, 81, 101,
Obrenovac 08:00 - 15:00 Naselje LJUBINIĆ: CENTAR: 22-22, 54-62, 72B, 78-80, 98-102, 106-120, 160A, 55, 59-63, 81, 99-99C, 105-111, 117-119, 1111, ĆOPIĆA KRAJ: 40-44, 41-43, 103, DONJI KRAJ: 2-4, 8-38, 46-48, 68A, 3-9, 13-39, 45, 53-53A, GORNJI KRAJ: 130-130V, 162, 192A, 232, 49, 129, 229, 233, 1111, KOD CRKVE: 14A, 26, 48A-50, 54-54B, 1A, KOD DOMA: 120A, 215, LIPOVICA: 210, 224A, 234, 125B, 209, 227A, PRNJAVOR: 130-144B, 230, 113, 133-137, 141-145, 163-163A, PUT ZA ORAŠAC: 226, SIMIĆI: 200, 191-193, TODOROVIĆI: 66-76, 84-92, 190, 67, 71-75, 85-91, 199, Naselje TRSTENICA: GORNJI KRAJ: 131, KARIĆA KRAJ: 118,
Obrenovac 09:00 - 16:00 Naselje UŠĆE: CRVENKOVIĆA KRAJ: 6, 1-5, GOLA BARA: 22-26, 30-42, 52-78, 82-106, 1-1A,
Surčin 09:00 - 10:00 VLADIMIRA BEARE: 6, 11, Naselje KLJUČ: MAJKE ANGELINE: 79-81, Naselje SURČIN: BRAĆE GRIM: 2A, 6, 10A, 1-3, 9A, BRAĆE NIKOLIĆ: 64-72, 76-100, 104a-112P, 120, 128-132nj, 136-136A, 140-146H, 150, 154, 158C, 67, 71-73, 77-79, 85-89, 97-99, 103-109, 113-115, 119-123, ČAPLINOVA: 2, 6-10, 1-19, ČARDAKLIJA: 4-8, JANIKE BALAŠA: 6, 10, 26, MIŠARSKA: 20-30, 11-19, PAVLA JUTIĆA: 6, 1, 5-9, STEVE ŽIGONA: 2, 1, TREŠNJINA: 2-4, 12, 16-22, 15, 19, VASE PELAGIĆA: 2-8, 12-14, 1-17, 21,
Lazarevac 09:00 - 14:00 Naselje Županjac i naselje Čibutkovica.
