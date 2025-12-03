AKTUELNO

Beograđani, obratite pažnju: Velika izmena trolejbuskih linija zbog radova

Tokom izvođenja radova na ugradnji displeja za alternativno vođenje saobraćaja u Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića, na delu od zone raskrsnice sa ulicama Dr Milutina Ivkovića i Ljutice Bogdana, danas do 8. decembra u 3 časa doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju isključenje struje u trolejbuskoj kontaktnoj mreži, zbog čega će vozila javnog prevoza saobraćati na sledeći način: privremeno se ukidaju trolejbuske linije 40 i 41.

Uspostavlja se privremena autobuska linija 40A na trasi trolejbuske linije 40, a pojačava trolejbuska linija 28.

Oprez zbog magle, snega ima mestimično na teritoriji Ivanjice! AMSS: Teretnjaci na Batrovcima čekaju osam sati

