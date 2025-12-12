U Beo Zoo Vrt do kraja godine stižu tri bela medveda: Sledeće godine i slonica

U Beo Zoo Vrt će, na osnovu saradnje sa drugim zoološkim vrtovima i prihvatilištima za životinje, do kraja godine stići tri bela medveda, a na proleće sledeće godine slonica iz Engleske.

Biolog Beo Zoo vrta Kristijan Ovari rekao je danas, tokom druženja sa novinarima koje Beo Zoo Vrt tradicionalno organizuje, da se na proleće u Beogradski Zoo Vrt očekuje dolazak slonice Maje iz Engleske.

"Morali smo da preuredimo objekat, dobiće bazen, modernizovali smo zgradu, termoizolacija je mnogo bolja, sva vrata se pokreću hidraulikom, a dvorište je dodatno prošireno", rekao je Ovari upoznajući predstavnike medija sa onim što je urađeno i sa planovima Beo Zoo Vrta za sledeću godinu.

On je dodao da je ove godine zoološki vrt imao puno noviteta, od rođenja bebe kengura do bebe lemura.

"Do kraja ove godine dolaze i tri bela medveda, tri sestre, koje će doći na trajno zbrinjavanje kod nas iz prihvatilišta u Mađarskoj, a oduzete su zbog loših uslova držanja, a ovde će imati trajni smeštaj i uveseljavaće mališane", naveo je Ovari.

Dodao je da zoološki vrt u Beogradu ima tradicionalnu saradnju sa drugim vrtovima, ali i sa prihvatilištima za životinje.

Ovari je istakao da je terarijum nedavno rekonstruisan, kao i prostor za papagaje, a da se u narednom periodu očekuje i izgradnja ostrva za lemure, koji će tako dobiti više prostora.

Govoreći o uslovima u Beo Zoo Vrtu, naveo je da se vrt lepo održava i da ima dosta mladih životinja, a da starije životinje zahtevaju više pažnje i brige.

"One žive neizmerno duže nego što bi to bilo u prirodi, pa samim tim imaju probleme na koje bi trebalo više da obratimo pažnju. To su godišnje vakcinacije, suplementi, vitamini, ali nema suštinskih problema", dodao je Ovari.

Tokom tradicionalnog okupljanja, novinari su imali priliku da obiđu životinje, među njima i najstarijeg stanovnika zoološkog vrta, aligatora Muju, koji za dva dana puni 90 godina.

Autor: Marija Radić