AKTUELNO

Beograd

U Beo Zoo Vrt do kraja godine stižu tri bela medveda: Sledeće godine i slonica

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić ||

U Beo Zoo Vrt će, na osnovu saradnje sa drugim zoološkim vrtovima i prihvatilištima za životinje, do kraja godine stići tri bela medveda, a na proleće sledeće godine slonica iz Engleske.

Biolog Beo Zoo vrta Kristijan Ovari rekao je danas, tokom druženja sa novinarima koje Beo Zoo Vrt tradicionalno organizuje, da se na proleće u Beogradski Zoo Vrt očekuje dolazak slonice Maje iz Engleske.

"Morali smo da preuredimo objekat, dobiće bazen, modernizovali smo zgradu, termoizolacija je mnogo bolja, sva vrata se pokreću hidraulikom, a dvorište je dodatno prošireno", rekao je Ovari upoznajući predstavnike medija sa onim što je urađeno i sa planovima Beo Zoo Vrta za sledeću godinu.

Foto: Tanjug/JOVANA KULAŠEVIĆ

On je dodao da je ove godine zoološki vrt imao puno noviteta, od rođenja bebe kengura do bebe lemura.

"Do kraja ove godine dolaze i tri bela medveda, tri sestre, koje će doći na trajno zbrinjavanje kod nas iz prihvatilišta u Mađarskoj, a oduzete su zbog loših uslova držanja, a ovde će imati trajni smeštaj i uveseljavaće mališane", naveo je Ovari.

Dodao je da zoološki vrt u Beogradu ima tradicionalnu saradnju sa drugim vrtovima, ali i sa prihvatilištima za životinje.

Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

Ovari je istakao da je terarijum nedavno rekonstruisan, kao i prostor za papagaje, a da se u narednom periodu očekuje i izgradnja ostrva za lemure, koji će tako dobiti više prostora.

Govoreći o uslovima u Beo Zoo Vrtu, naveo je da se vrt lepo održava i da ima dosta mladih životinja, a da starije životinje zahtevaju više pažnje i brige.

"One žive neizmerno duže nego što bi to bilo u prirodi, pa samim tim imaju probleme na koje bi trebalo više da obratimo pažnju. To su godišnje vakcinacije, suplementi, vitamini, ali nema suštinskih problema", dodao je Ovari.

Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

Tokom tradicionalnog okupljanja, novinari su imali priliku da obiđu životinje, među njima i najstarijeg stanovnika zoološkog vrta, aligatora Muju, koji za dva dana puni 90 godina.

Autor: Marija Radić

#Beograd

#Medved

#Slon

#kristijan ovari

#zoološki vrt

POVEZANE VESTI

Beograd

Beo zoo vrt bogatiji je za dva neobična leteća stvora: Pogledajte kako se šepure svojim mega kljunovima

Beograd

DONEĆE NOVU PANORAMU BEOGRADA! Konstrukcija novog mosta na Savi biće gotova do kraja sledeće godine

Društvo

Tabaković: Inflacija do kraja ove godine četiri odsto

Društvo

Berta leti ide na dijetu: Evo kako foka čuva liniju i pobeđuje vrućinu! PINK U POSETI BEO ZOO VRTU

Politika

Vesić: Do kraja godine novih 164 kilometara puta, rekonstrukcija pruge Beograd-Bar prioritet

Beograd

Do kraja godine završetak rekonstrukcije tri ulice u starom jezgru Zemuna