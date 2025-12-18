PRVE FOTOGRAFIJE AUTOMOBILA KOJI JE PROPAO U GARAŽNI LIFT NA VRAČARU! Vozilo sa četvoro putnika, među kojima i dvoje DECE, ostalo PRIGNJEČENO (FOTO)

Automobil sa dva odrasla lica i dvoje dece propao je danas u teretni, garažni lift u Ulici Sazanova 82, na Vračaru, a na njihovom izvlačenju je radilo 14 vatrogasaca-spasilaca sa 4 vozila.
Kako se može videti na fotografijama sa lica mesta, automobil je prilikom izlaska iz teretnog lifta ostao prignječen u prednjem delu od strane lifta koji je krenuo da propada.
Dojava je stigla u 17.46 časova, a intervenisali su pripadnici VSJ Voždovac i Zvezdara.
Putnici su evakuisani preko krova kabine lifta uz pomoć lestvi nastavljača. Lica su predata ekipi Hitne pomoći i na licu mesta se trenutno vrši pregled.
Autor: Iva Besarabić