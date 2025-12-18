AKTUELNO

Beograd

PRVE FOTOGRAFIJE AUTOMOBILA KOJI JE PROPAO U GARAŽNI LIFT NA VRAČARU! Vozilo sa četvoro putnika, među kojima i dvoje DECE, ostalo PRIGNJEČENO (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Automobil sa dva odrasla lica i dvoje dece propao je danas u teretni, garažni lift u Ulici Sazanova 82, na Vračaru, a na njihovom izvlačenju je radilo 14 vatrogasaca-spasilaca sa 4 vozila.

Kako se može videti na fotografijama sa lica mesta, automobil je prilikom izlaska iz teretnog lifta ostao prignječen u prednjem delu od strane lifta koji je krenuo da propada.

Foto: Pink.rs

Dojava je stigla u 17.46 časova, a intervenisali su pripadnici VSJ Voždovac i Zvezdara.

Foto: Pink.rs

Putnici su evakuisani preko krova kabine lifta uz pomoć lestvi nastavljača. Lica su predata ekipi Hitne pomoći i na licu mesta se trenutno vrši pregled.

Foto: Pink.rs

Autor: Iva Besarabić

#Automobil

#Hitna pomoć

#Policija

#Vračar

#garažni lift

